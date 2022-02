Diego Boneta dice adiós a Luis Miguel y comienza su nuevo proyecto para Paramount+

"At Midnight", protagonizada por Diego Boneta y Monica Barbaro, es una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold. (Paramount+)

Después de interpretar a Luis Miguel en tres temporadas de la serie original de Netflix, la carrera de Diego Boneta despegó a nivel internacional y ahora protagonizará una comedia romántica en su natal México. At Midnight, como se titula esta película, es una historia de amor que se llevará a cabo bajo la dirección de Jonah Feingold y tendrá un estreno exclusivo por Paramount+.

Boneta compartirá el protagónico con la estrella estadounidense Monica Barbaro (Unreal y The Good Cop), ambos darán vida a dos desconocidos que serán unidos por el destino en la maravillosa Riviera Maya. El rodaje se inició el pasado 18 de febrero y el actor mexicano lo confirmó con una fotografía oficial. “El primer vistazo de At Midnight con mi maravillosa coestrella Monica Barbaro. Un clásico en proceso, no puedo esperar a compartirlo con el mundo” , escribió en la leyenda de la imagen.

El actor mexicano alcanzó notoriedad a nivel mundial al protagonizar "Luis Miguel: la serie". (Netflix)

Según lo que se conoce hasta ahora, la trama seguirá a Alejandro, un hombre que vive una vida totalmente predecible y todo va de acuerdo a su plan (no enamorarse); y a Grace, una actriz de cine en ascenso que tiene un novio famoso en quien no confía. El amor a primera vista nacerá cuando los dos se encuentren repentinamente en México.

El protagonista de Luis Miguel: la serie cumplirá un gran sueño a nivel profesional gracias a esta nueva producción cinematográfica: un trabajo en conjunto entre Hollywood y México. “Es una fusión de lo mejor de ambos territorios, es algo que no se ha hecho antes. […] Necesitamos algo fresco y distinto”, había compartido en un foro de Paramount+ que se organizó en diciembre de 2021.

Además, Diego Boneta aclaró que su propósito jamás será alejarse de México para actuar solo en EE.UU.: “Quiero tener los pies en ambos lados, hacer proyectos en Estados Unidos y acá [en México]. Quiero poder estar metido un poco en todo” . Monster Hunter, Terminator: Dark Fate, El titán y Before I Fall son algunas de las películas que filmó para Hollywood, pero At Midnight marcará su primer rol principal en una cinta estadounidense.

Tras despedirse del rol de "Sol de México" en la tercera temporada de la ficción, Boneta trabajará en nuevos proyectos para el cine y la televisión. (EFE/Luca Piergiovanni)

La despedida de Luis Miguel en la ficción

La serie biográfica de Luis Miguel cerró su último capítulo en octubre del año pasado con la emisión de seis episodios que pusieron fin a la etapa adulta del cantante mexicano. En 2018, la propuesta televisiva basada en la vida del Sol de México acumuló una gran popularidad entre los espectadores de Netflix, motivo por el que recibió dos renovaciones. El reparto principal de la primera temporada estuvo compuesto por Diego Boneta, Izan Llunas, Luis de la Rosa, Óscar Jaenada, Anna Favella y Juan Pablo Zurita.

Con el pasar de los episodios, más personajes se fueron sumando a las idas y venidas del intérprete de “La incondicional”. La plataforma streaming emitió tres temporadas en total para contar con detalle las situaciones más importantes que llevaron a Luismi a convertirse en un ícono de la música en español y abrirse paso entre los cantantes más significativos de su época hasta la actualidad.

SEGUIR LEYENDO: