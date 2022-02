Sofía Rivera Torres habló sobre su matrimonio con Eduardo Videgaray: “La mayor dificultad que he tenido”

Sofía Rivera compartió que haberse casado con Eduardo Videgaray ha sido una de las cosas más difíciles (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

Sofía Rivera expuso que su matrimonio con Eduardo Videgaray le ha dejado mucho, pero no todo ha sido positivo, pues confesó que fue una de las peores cosas que le han pasado a su carrera como presentadora.

En el nuevo video del canal Pinky Promise de Karla Díaz, Sofía fue una de las invitadas y destapó nuevos detalles sobre su relación con su actual esposo; una de las partes que menos le han gustado de haber llegado al altar con Videgaray es que su imagen en el mundo del espectáculo se ha reducido a ser la pareja del presentador.

“Feo que lo diga, pero la mayor dificultad que he tenido como mujer, o sea lo peor que le ha pasado a mi carrera fue casarme con Eduardo Videgaray. A mi carrera, eh, no en lo personal. En mi vida personal fue una bendición”

Y es que, según explicó Rivera, desde que contrajo matrimonio con Eduardo, su carrera en la televisión ha sido sepultada ya que ahora la reconocen sólo por la persona con quien se casó. Mencionó que, como pareja, han intentado distanciarse en el ámbito laboral, pero es difícil ya que ambos trabajan en el programa ¡Qué importa!.

Sofía comentó que su carrera profesional fue puesta de lado por el público y los medios desde que se casó (Foro: Instagram/@sofiariveratorres)

“Llevo desde los 16 años trabajando, ganándome el lugar y en el momento en el que me casé, ah no, pues ‘es la esposa de’. Ha sido bien difícil. Incluso me ha tocado tomar distancia en el ámbito profesional entre nosotros, pero es bien difícil porque estamos juntos en un programa. Y pues en México es bien fácil estereotipar a la mujer”, comentó Sofía.

También confesó que cuando comenzó su noviazgo con Videgaray, intentaron mantenerlo en secreto ya que trabajan juntos, además, no sabían si en realidad duraría mucho tiempo.

Sofía y Eduardo se conocieron hace unos años cuando ella se integró al programa ¡Qué importa!. Tras unos meses de comenzar una amistad, nació el amor e hicieron oficial su romance. Una vez que inició la pandemia por el Coronavirus, decidieron irse a vivir juntos por el riesgo que se representaba tener a invitados en la casa de la conductora, debido a la avanzada edad de su padre y las complicaciones que se pudieran presentar al contagiarse del virus.

El 31 de octubre de 2020, los conductores contrajeron matrimonio en una ceremonia privada donde sólo un pequeño grupo de invitados estuvo presente debido a la cantidad de contagios de covid-19. Según compartió Sofía, sólo invitaron a 30 personas y la ceremonia se realizó en un recinto apto para 200 personas.

La pareja se casó en una muy privada ceremonia, sólo los invitados sabían del lugar y fecha (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

“Ayer me disfracé de novia y hoy desperté junto a mi esposo. Te amo Eduardo Videgaray. Gracias a todas las personas que hicieron realidad este sueño de unir nuestras vidas oficialmente”, escribió junto a las fotografías de su boda.

En Pinky Promise, Rivera también compartió que una de las cosas que más aprecia de haberse casado es que se convirtió en madrastra. Comentó que la hija que Eduardo procreó con su fallecida esposa ha sido una grata sorpresa en su vida. “Llegó a mi vida, a enseñarme muchísimas cosas, como que me creció un nuevo corazón para quererla”, expresó la presentadora.

Agregó que para ella ha sido muy especial poder guiar a una joven adolescente en una etapa de su vida donde es esencial tener a una compañera, pues dijo conocer cómo se siente no tener el apoyo materno a los 12 años.

Sofía comentó que el poder ser madrastra le ha permitido vencer uno de sus miedos, pues siempre temió tener hijos y ser una mala madre.

