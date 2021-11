Sofía Rivera y Eduardo Videgaray celebraron su primer aniversario de una manera muy distinta

Sofía Rivera y Eduardo Videgaray celebraron su primer aniversario como marido y mujer (Foto: Twitter)

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray celebraron su primer aniversario tras más de dos años de relación. La conductora se encargó de revelar los detalles de esta fecha especial y aseguró que pese al trabajo pudieron realizar una de sus actividades favoritas.

En una entrevista la conductora de ¡Qué Importa! confesó que ser esposa es una experiencia un poco complicada pero única e increíble. “Nunca es fácil, nada de lo que vale la pena lo es, es un trabajo constante y la verdad es que para nosotros ha sido maravilloso el poder compartir más tiempo”.

En cuanto a lo que representa un matrimonio Sofía resaltó el compromiso y la gran importancia de unir su vida a la de otra persona. La presentadora reveló que para ella la decisión fue fácil pero el camino no tanto, pues a pesar de sus “exigencias” buscó a la persona indicada y conoció a Eduardo.

“Todos me decían que pedía demasiado, que estaba buscando un unicornio porque no existían los hombres así, ni la relación que buscaba y lo encontré, tengo a mi unicornio y nos reímos muchísimo, nos tenemos mucha confianza y hemos formado una linda familia”, explicó.

La pareja se casó hace un año y Sofía reveló que ser esposa se dice fácil pero el camino es un poco complicado (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

Sofía reveló que tenían grandes planes para celebrar su primer aniversario. Tenían pensado vacacionar en Miami pero por el trabajo de Eduardo cambiaron los planes por completo, aunque eso no fue impedimento para que pasaran una noche inolvidable haciendo lo que más disfrutan que es ver películas y cenar comida rápida.

“Nos íbamos a Miami pero de momento repentino le salió a Edu mucho trabajo y grabaciones, lo tuvimos que posponer unos días pero esa noche hicimos lo que más nos gusta que es tirar flojera infinita mientras vimos Netflix y pedimos algo en UberEats”, confesó Rivera.

Recordemos que Eduardo y Sofía se casaron el 31 de octubre del 2020. Los conductores contrajeron matrimonio en una ceremonia privada con un pequeño grupo de invitados.

Sofía también dijo que tuvo un poco de temor al enfrentarse al papel de madrastra, ahora no imagina su vida sin la hija de su pareja, con quien lleva una gran relación y a la que describe como una niña sensible, dulce y muy cariñosa.

Sofía y la hija de Eduardo Videgaray tienen una buena relación (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

“Yo estoy segura que mi relación con Eduardo depende al 100% de cómo me lleve con su hija, yo me enamoré de él justo por ver esa faceta de papá y la relación tan hermosa que comparte con mi hijastra. Sobre ella no puedo decir más que es una niña dulce, tierna, divertida, nos llevamos muy bien y siempre me recibió con los brazos abiertos. Tenía temor de su reacción al llegar a su vida pero no cambio por nada la familia que hemos formado”, dijo llena de entusiasmo.

Hace poco, varios de sus fans le preguntaron si estaba embarazada en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram y así respondió: “No estoy embarazada, mucho tiempo me bajoneaba que me preguntaran eso, pero en realidad, tengo una gastritis. Ya me acostumbré a que por muy delgada que me vea luego se me nota una pancita, tengo colitis nerviosa y ni modo”.

Pese a que la famosa sueña con ser mamá dijo no sentirse completamente preparada por lo que prefiere darse un poco más de tiempo. “No siento estar lista aún para una responsabilidad como lo es ser mamá, de todo a todo, incluso por temas de trabajo, cuando sea mamá quiero estar completamente con mi bebé”, declaró.

