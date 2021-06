“Yo no me quería casar”: la confesión de Sofía Rivera Torres sobre Eduardo Videgaray

La pareja contrajo matrimonio el pasado mes de octubre (Foto: Instagram @eduardovidegaray)

En una entrevista que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sostuvieron con los conductores del programa Montse & Joe revelaron detalles sobre su matrimonio, entre los que destacaron los problemas de edad que desataron dudas con respecto a su relación.

“Casi cualquier persona que su hija empieza a salir con alguien con quien trabaja o tu hermana, 23 años mayor, te dicen ‘corre, corre para el otro lado’. Él mismo ha dicho: ‘Yo entiendo, a mí me pasaría’’’, relató Sofía.

A pesar de las observaciones de su familia, amigos y conocidos, afirmó que no hizo caso y no se ha arrepentido de seguir con su relación: “Empezamos a trabajar juntos y pues ya viéndolo todos los días me empezó a caer bien. Dije, ‘este no es un mujeriego, fiestero o bully; es totalmente otra cosa’”.

Con respecto a la decisión de contraer matrimonio, la joven modelo dijo lo siguiente: “Yo no me quería casar, o sea realmente él era el de la prisa”, y explicó sus motivos: “(...) Estoy hablando del tema laboral, del tema de poder viajar, conocer el mundo, tener cultura, tener mundo verdaderamente y de que cuando me case sea por me da mi gana casarme y no porque la sociedad esté: ‘¿Para cuándo?’, ‘Te estás quedando’”.

Sofía trabaja en su primera telenovela "Si nos dejan" Foto: Instagram/@sofiariveratorres

Sofía y Eduardo se conocieron hace unos años cuando trabajaban juntos para un programa de televisión y rápidamente comenzaron una relación. El año pasado, al iniciar la pandemia, decidieron irse a vivir juntos por el riesgo que se representaba tener a invitados en la casa de la conductora, debido a la avanzada edad de su padre y las complicaciones que se pudieran presentar al contagiarse del virus.

“Llegó la pandemia y entonces le dije: ‘Oye, mejor vente a vivir conmigo ya a la casa’”, dijo Videgaray y agregó: “Entonces nos fuimos a vivir juntos, y le llamamos nuestra ‘cuarentena de miel’ porque estuvimos solos metidos ahí en la casa durante varios meses”.

Andrea, la hija que procreó al lado de la fallecida Mónica Abín, se fue a vivir varios meses con su tía a San Antonio, Texas, por lo que la pareja pudo disfrutar de ese tiempo a solas y conocerse mejor.

“Está cañón, nosotros nos dimos cuenta cuando nos fuimos a vivir juntos que como mejor funcionamos es estando pegados todo el día y eso muy poca gente lo dice”, dijo Sofía con respecto al tema.

Eduardo es mayor 23 años que esposa Sofía Foto: Instagram/@sofiariveratorres

El 31 de octubre del año pasado, los conductores contrajeron matrimonio en una ceremonia privada donde sólo un pequeño grupo de invitados estuvo presente, así lo declaró la artista mediante sus redes sociales: “Ayer me disfracé de novia y hoy desperté junto a mi esposo. Te amo Eduardo Videgaray. Gracias a todas las personas que hicieron realidad este sueño de unir nuestras vidas oficialmente”.

“Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre, fue en el Hotel Condesa del DF, las personas que conocen esa terraza saben que está espectacular, tiene cupo para 200 personas; sin embargo, fueron 15 invitadas y 15 invitados, realmente fueron muy pocas personas”, complementó la actriz.

Asimismo explicó las razones por las cuales mantuvieron un perfil bajo durante el tiempo de planeación de la ceremonia: “Parte de la razón por la cual quisimos mantener todo esto en secreto y despistar un poco con la fecha de nuestra boda, fue porque nos empezaron a llegar rumores de que se había filtrado la fecha y lo que más nos preocupaba era tener a medios ahí, gente que quisiera llegar o tomarse foto con nosotros o tener algunos medios como obstruyendo el paso para entrar al hotel porque, obviamente, nuestra prioridad fue cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros invitados”.

