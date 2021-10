Sofía Rivera Torres estuvo a punto de conducir “Hoy”

Sofía Torres no pudo llegar a un acuerdo con Hoy, por lo que no se concretó su entrada al programa Foto: Instagram/@sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres debutó en Televisa participando en Si nos dejan, un remake de la exitosa telenovela Mirada de mujer, que se transmitió durante la década de los noventa y alcanzó reconocimiento internacional.

Después de terminar su participación en la telenovela y tras la salida de Marisol González de Hoy, se le presentó una oportunidad para ser la nueva conductora del programa, pero su llegada no se pudo concretar debido a discrepancias en la negociación.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de sus historias en Instagram, la presentadora recibió diversas dudas de sus seguidores, las cuales respondió en videos donde habló acerca de su vida personal.

Uno de sus seguidores preguntó: “¿Estás en Hoy, el programa de Televisa?”, a lo cual Sofía respondió: “Casi estuve, pero no, no nos arreglamos”, comentó la actriz y agregó “¿Qué opinarían de que estuviera en Hoy?, ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea?”.

Después de responder otras preguntas donde se le cuestionó acerca de su actitud, el amor propio y su imagen, la actriz compartió una reciente experiencia en su vida profesional, de la cual no salió satisfecha, pues le ofrecieron muy poco dinero por un puesto importante.

Sofía afirmó que hay que debe reconocer las oportunidades que aprecian su talento Foto: Instagram/@sofiariveratorres

“Estuve buscando a unas personas para un proyecto que me súper interesaba, me buscaron, me dijeron: ‘Te queremos en este proyecto, te queremos ya, casi, casi de manera inmediata’, pero me dijeron: ‘Nos vemos mañana para platicar del tema del dinero’. Entonces, llegué y me estaban ofreciendo cacahuates. Era algo que yo sabía, le dije a Eduardo: ‘Sé que me van a ofrecer una porquería, porque saben que a mí me interesa estar ahí, entonces, si no nos arreglamos, no nos arreglamos’”, contó Sofía.

Sofía también comentó que “Hay veces que tenemos que dejar pasar esas cosas. También te tienes que cotizar y eso va para todos los aspectos de la vida, en la profesional, en la personal, siempre tienes que saber cuál es tu valor y qué aportas a cada situación, todos tenemos algo que aportar y te tienes que dar tu lugar, aunque sea difícil”, dijo la actriz,

Aunque no relacionó sus comentarios con el matutino de Televisa, Sofía podría haber contado los motivos por los que no llegó a Hoy, pues anteriormente había dicho que no llegó a un acuerdo para participar en el programa.

Sofía respondió a numerosas dudas que sus seguidores tenían sobre ella, incluyendo las relacionadas con su esposo Eduardo Videgaray, pues la actriz contó que su fuerte “sex appeal” y el constante uso de bikinis y minifaldas no son cosas que molesten a su pareja, pues afirmó que “no es tonto ni celoso”, además de que ambos aceptan la forma de ser de cada uno, por lo que pueden convivir en armonía.

Sofía contrajo matrimonio con Eduardo Videgaray a finales del 2020 Foto: Instagram/@sofiariveratorres

Asimismo, contó qué opina con respecto a quienes lanzan comentarios de odio en su contra: “Es el ciclo de la vida, siempre que alguien está haciendo algo o está logrando sus sueños y sus objetivos, las personas le van a tirar, hasta que un día, de pronto, lo admiran o le aplauden”, afirmó Sofía.

Además de hacerle diversas presuntas, sus seguidores también aprovecharon la dinámica para hacerle cumplidos, pues varios afirmaron que les encantaba su personalidad y la confianza que irradia, por lo que agradeció con las siguientes palabras:

“Qué bonito que dé esta imagen de que tengo una gran seguridad y energía al 100, sobra decir que eso no siempre es cierto, yo, como cualquier ser humano, también he tenido que cultivar cañón el amor propio, darme mi lugar, decir que no a ciertos proyectos que muero de ganas por hacer, por sentir que no te dan tu lugar o no te valoran”, comentó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: