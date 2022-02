La noche que Salma Hayek llevó a Luis Miguel a los Óscar

La actriz conoció a Luis Miguel en una fiesta en México, cuando ambos eran adolescentes (Foto: Instagram Salma Hayek)

El 24 de marzo de 1997 dos grandes figuras de la escena latina internacional se unieron en un mismo evento desatando suspicacias. Y es que aquella noche se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar, donde acudió la “recién llegada a Hollywood” Salma Hayek.

La actriz veracruzana de entonces 31 años asistió por primera vez a aquella famosa gala, por lo que su presencia llamó la atención de los medios, pero no sólo por su belleza y la indumentaria que eligió para esa noche, sino por el famoso invitado que la acompañó en el evento.

Y es que Salma apareció en el Shrine Auditorium del brazo de Luis Miguel en la alfombra roja de la gala donde triunfó la película británica The English Patient, que arrasó con nueve de las doce nominaciones a las que fue considerada.

En 2017, la estrella del cine recordó su aparición en los Oscar con Luis Miguel, a 20 años de distancia (Foto: Reuters (izquierda) / Instagram @salmahayek (derecha))

Pero fue la pareja conformada por dos jóvenes latinoamericanos la que robó reflectores en la edición número 69 del famoso evento, donde Salma, quien recién comenzaba sus primeros pasos en la gran industria fílmica del país, acudió también para presentar a Kenny Loggins, el músico que interpretó la canción For The First Time de la película One Fine Day, nominada a Mejor canción original.

Con una tiara de diamantes y un deslumbrante vestido Giorgio Armani, la oriunda de Coatzacoalcos causó sensación y derrochó simpatía en la ceremonia, después de la cual fue invitada a la AIDS Foundation Party, fiesta organizada por Elton John.

Aquella noche donde Luis Miguel apareció con un sobrio smoking negro ha sido recordada en algunas ocasiones por la protagonista de Frida, tal es el caso de la dinámica #tbt en Instagram, donde la también productora cinematográfica ha compartido el recuerdo. Así lo escribió en 2017: “Hace 20 años en mis primeros Oscares con mi amigo Luis Miguel. ¡Dios mío qué flaca estaba!’”, posteó.

La pareja acaparó reflectores en la entrega 69 de los premios de La academia (Foto: Captura de pantalla - Instagram)

Por entonces, Luis Miguel -de 27 años- estaba tomando un descanso de su turbulenta relación con Daisy Fuentes, a quien conoció en 1995, cuando ella conducía un programa en MTV. En su momento, Salma descartó los rumores de un posible romance, que eran insistentes después de que la veracruzana ya hubiera invitado a acompañarla a Luis Miguel en 1996, cuando acudieron juntos al Carousel of Hope Ball.

Al año siguiente de la premiación, en 1998, Luis Miguel regresó con Fuentes y posteriormente tuvo su romance con Mariah Carey. En tanto, Hayek volvió a asistir a los Oscar, pero del brazo de su novio Edward Norton.

Recurrentemente la mamá de Valentina Paloma ha dejado en claro su cercana relación con Luis Miguel, a quien conoce desde sus primeros pasos en la actuación.

Salma ha recordado a su amigo en Instagram algunas ocasiones, aunque ha admitido que se ha dejado de ver con él al paso de los años Foto: Captura de pantalla

“Lo que yo te puedo decir de Luis Miguel, que lo conozco muy muy bien y quizás soy una de las personas que mejor lo conoce… es que es una muy buena persona”, declaró Hayek para la revista Quién. “Y veo que de eso nadie habla. Nadie habla de él como una buena persona, con un gran corazón. Y yo siento que es una persona honorable. Todos nos metemos en problemas. Ojalá que estos problemas les recuerden que es un ser humano”, añadió.

En una entrevista para la revista Vanidades resaltó que su amistad con Luis Miguel ya tenía unos 12 años. “Ya te veo la cara diciendo que hay algo sospechoso entre nosotros. Lamento decepcionarte”, dijo la estrella que años después sería la primera mexicana nominada al Oscar como Mejor Actriz.

Luis Miguel conoció a Salma en una fiesta de cumpleaños cuando eran adolescentes, y su amistad ha perdurado con los años, tal es así que Hayek acostumbra felicitar a “Micky” en su cumpleaños a través de Instagram.

