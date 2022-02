Adela Micha salió del aire y habría sido por sus comentarios sobre Silvia Pinal

Adela Micha adelantó mientras creía estar fuera del aire que Silvia Pinal "ya se va a morir" (IG: adelamicha) / Foto: Instagram/@takebtake)

Fue en el mes de diciembre de 2021 cuando Adela Micha fue fuertemente criticada por el público tras haber realizado penosas declaraciones mientras la actriz Silvia Pinal se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México por asuntos relacionados con una hipotensión, una infección en las vías urinarias y un resultado positivo a COVID-19.

En medio de esta combinación de padecimientos, a la periodista le pareció que el panorama no sería nada alentador para la última diva del cine de oro mexicano, por lo que se aventuró a solicitar a su equipo del programa de radio que lideraba que le preparara material para difundirlo a manera de homenaje.

“Silvia ya se va a morir”, fue lo que Adela Micha expresó sin darse cuenta que sus palabras salieron al aire, por lo que fue tachada de insensible y de tener “poco tacto” por parte de gran parte de la audiencia y también por integrantes de la dinastía Pinal.

Alejandra Guzmán le "mentó la madre" a Adela Micha tras el escándalo, según Sylvia Pasquel (Foto: Archivo)

Fue alrededor de las nueve de la mañana del 23 de diciembre, cuando Micha recibió la noticia de la hospitalización de Pinal durante un corte. Sin darse cuenta de que estaba transmitiendo, Adela expresó que la actriz no tardaría en morirse y dio órdenes a su equipo de trabajo para adelantar algunos contenidos.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación con uno de los elementos de su equipo.

El hecho provocó la molestia de los espectadores, quienes, a través de las redes sociales reclamaron a la comunicadora la manera en que se expresó sobre la noticia.

Debido a esto, Adela aclaró en el mismo espacio que ella solamente pidió que se utilizara una entrevista que Silvia le dio para ilustrar la llamada que le concedió Alejandra Guzmán para hablar de la salud de su madre esta mañana, mas no pretendía ser “falta de tacto”.

Silvia Pinal regresará al teatro con una versión de "Caperucita roja". Después de sus problemas de salud, la actriz volverá a subir al escenario a sus 90 años

“Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque está, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó Adela, quien además agregó que es parte de su trabajo como periodista.

Tras esa “metida de pata” y luego de su intento por resarcir su daño ante la familia Pinal, pues según revelaron, le hizo llegar a la familia un enorme arreglo floral además de costosas botellas de vino, obsequios que Alejandra Guzmán rechazó, dejando claro que había llegado el sin de su amistad.

Luego del desafortunado suceso, el programa Me lo dijo Adela, transmitido a través de la señal de El Heraldo Radio, salió del aire, espacio que fue ocupado a partir del pasado 31 de enero por la conductora Fernanda Tapia.

Sylvia Pasquel dijo que Adela Micha había actuado con poco tacto: "Qué poca" (Fotos: Instagram/@sylviapasqueloficial/@adelamicha)

Tras poco más de quince días del cambio, ahora ha sido el periodista Chucho Gallegos quien dio a conocer el motivo por el que le habrían quitado ese espacio a Adela Micha.

En su columna para TVyNovelas, Gallegos escribió: “Un descuido costó a doña Adela Micha que sacaran del aire su programa Me lo dijo Adela, que se transmitía por Heraldo radio a las 10 de la mañana de lunes a viernes. En su lugar entró Fernanda Tapia, que combina música con una comedia improvisada de humor exclusivo: sólo se ríen ellos, y en el que se burla contantemente del “preciso”, seleccionando frases para intercalarlas en supuestos sketches”.

Cabe mencionar que el programa sólo fue retirado del aire en su emisión de radio, pero es posible seguir sintonizándolo por televisión e internet a la misma hora.

SEGUIR LEYENDO: