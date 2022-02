Silvia Pinal compartió su deseo para Alejandra Guzmán por su cumpleaños 54: “Somos jóvenes”

Silvia Pinal bromeó sobre la gira que dará Alejandra Guzmán junto a Paulina Rubio por Estados Unidos. (IG: laguzmanmx)

Tras los problemas de salud que vivió Silvia Pinal a finales del 2021 por un contagio de COVID-19, decidió salir de su lujosa mansión del Ajusco rumbo a la casa de Alejandra Guzmán para festejar su cumpleaños número 54. La actriz que brilló en la Época de Oro del Cine Nacional compartió cuál fue su deseo para su hija y confesó que no ha sido invitada a Perrísimas tour.

El pasado 9 de febrero, la Reina de corazones cumplió un año más de vida y lo celebró junto a sus familiares más cercanos en una pequeña reunión que hizo en su hogar; Silvia Pinal no podía faltar. A su llegada, la protagonista de memorables películas como Viridiana, El Ángel Exterminador, El inocente, entre otras, concedió una entrevista para Hoy, donde comentó su deseo es que su hija encuentre un novio.

“Estamos todos contentos, todos estamos sanos, que encuentre un novio, eso es lo que le deseo a mi hija. Ella no está de acuerdo [...] En general siempre salimos triunfantes, eso es lo que me consuela, porque somos fuertes, somos jóvenes”, declaró frente a las cámaras del matutino.

(Captura: @laguzmanmx/Instagram)

La Diva de México también fue cuestionada sobre la posibilidad de que asista a algunos de los conciertos que Alejandra Guzmán dará en Estados Unidos junto a Paulina Rubio como parte de “Perrísimas tour”, un encuentro que ha levantado gran expectativa debido a la supuesta rivalidad que existía entre ambas cantantes.

Al respecto, la también productora de 90 años comentó que la Reina de corazones no la ha invitado. Contó que en una ocasión le pidió viajar al país norteamericano para acompañarla en su gira, pero supuestamente habría dicho que no porque no conoce todas sus canciones.

“No, a Estados Unidos no nos invitan. Le digo: ‘Mijita, llévanos’ [y me dice] ‘Hay mamá, ni siquiera te sabes todo el repertorio, para qué quieres venir’”, dijo.

Fotos: Instagram @paulinarubio / laguzmanmx

Como era de esperarse, la gran ausente fue Frida Sofía, quien recientemente fue detenida en Miami por supuestamente haber alterado el orden público y oponer resistencia al momento del arresto. No obstante, el distanciamiento entre madre e hija resurgió tiempo atrás, cuando la modelo acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de cometer supuestos actos de abuso en su contra cuando era una niña.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: