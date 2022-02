La foto inédita de Sylvia Pasquel cuando era niña junto a Silvia Pinal

Actualmente Silvia Pinal tiene 90 años y su hija Sylvia Pasquel tiene 72 (Fotos: Instagram@sylviapasqueloficial // EFE)

La mayoría de publicaciones en la cuenta de Instagram de Michelle Salas son fotografías de ella misma, sin embargo, recientemente sorprendió a sus casi dos millones de seguidores con una historia temporal en la que compartió una imagen inédita de Silvia Pinal y Sylvia Pasquel.

“Abuela y bisabuela”, escribió Michelle Salas, acompañando sus palabras con un emoji de cara enamorada. En la imagen a blanco y negro, una joven Silvia Pinal posaba junto a su hija de apenas 10 u 11 años, al fondo se apreciaba parte de un aeropuerto y ambas lucían atuendos que estaban de moda en esa época.

Silvia Pinal llevaba zapatos negros con tacón de aguja, un bolso de piel de algún reptil y un vestido corto de grandes cuadros blanco con negro con corto y mangas hasta el codo. Para destacar su rostro y corte de cabello, la actriz eligió unas arracadas para sus orejas.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal en el aeropuerto de Madrid, España (Foto: Instagram/@michellesalasb)

Por su parte, Sylvia Pasquel llevaba un conjunto en colores claros compuesto por blusa y falda decoradas con cuadros miniatura para hacer juego con la ropa de su mamá, ambas prendas tenían grandes botones frontales alineados con una tira de tela blanca, también llevaba zapatos bajos y calcetas al tobillo.

Horas después, Sylvia Pasquel replicó la historia temporal en su propia cuenta de Instagram y dio más detalles sobre el momento en que se creó el recuerdo; de acuerdo con la actriz, la fotografía pertenece a los años sesenta y fue tomada en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas ubicado en España.

“Moda de los 60′s en Madrid, Aeropuerto Barajas”, escribió la actriz de 72 años. Cabe señalar que es la primera vez que se publica el recuerdo a las afueras del aeropuerto, sin embargo, la propia Sylvia Pasquel si suele publicar fotografías de su adolescencia de manera frecuente.

Así se veía Sylvia Pasquel en 1978 (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

En contraste, Michelle Salas publica generalmente fotografías de sus atuendos actuales, es por esto que la imagen del aeropuerto también llamó la atención, ya que la actriz no suele compartir muchos detalles sobre su vida junto a la familia de su mamá.

Otra ocasión en que la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel recordó a su bisabuela fue cuando Silvia Pinal atravesaba su contagio por COVID-19, la conductora de Mujer, casos de la vida real, deslumbró con su belleza rodeada de globos en la fotografía blanco y negro que compartió su bisnieta.

De esta manera, la reconocida actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano deseó un “Feliz Año Nuevo”, pues dicha frase estaba escrita en un globo que sostuvo con una de sus manos. Por su parte, Michelle Salas sólo agregó unos emojis de corazón y destellos sobre la imagen.

Así recordó Michelle Salas a Silvia Pinal (Captura: @michellesalasb/Instagram)

De cierta manera, la modelo repitió el gesto que tuvo con su bisabuela en Navidad, pues días previos a la festividad decembrina, la presentadora de Mujer, casos de la vida real, tuvo problemas en su presión arterial, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital de la CDMX; ya dentro del nosocomio dio positivo a coronavirus, por lo que permaneció internada hasta el pasado 29 de diciembre.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí y, aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, escribió.

