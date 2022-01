“Qué poca”: la reacción de Sylvia Pasquel al cruel comentario de Adela Micha sobre Silvia Pinal

Sylvia Pasquel se refirió a Adela Micha y su controversia (Fotos: Instagram/@sylviapasqueloficial/@adelamicha)

Fue hace un mes cuando la salud de Silvia Pinal prendió las alarmas y causó preocupación entre el público, pues tras ser internada en el hospital por afectaciones cardiacas, en el centro hospitalario fue diagnosticada con COVID-19.

Aunque con sintomatología moderada y en medio de un tratamiento por la infección en sus vías urinarias, la veterana actriz pudo volver a casa para pasar el año nuevo en compañía de sus familiares sin romper la sana distancia y el aislamiento.

Sin embargo, por aquellos días causó revuelo la declaración que hizo Adela Micha en su programa al enterarse del internamiento de la diva del cine nacional, pues la periodista pidió a su equipo de producción que le prepararan una semblanza de Pinal porque ‘ya se va a morir’. Estas declaraciones realizadas al aire sin que se diera cuenta le valieron de múltiples críticas.

Micha pidió a su equipo que le escribieran algo a propósito del próximo fallecimiento de la diva (Foto: Instagram)

Ahora, ha sido Sylvia Pasquel quien reveló todo lo que le dijo su hermana Alejandra Guzmán a la periodista luego de que en su programa Me lo dijo Adela emitiera los desafortunados comentarios respecto al pronóstico de salud de Silvia Pinal.

Fue en entrevista para Maxine Woodside en su programa Todo para la mujer donde la hija mayor de la protagonista de El ángel exterminador habló sobre la reacción de su hermana, quien no podía dar crédito a la frialdad con la que Micha se expresó:

“Adela Micha fue muy hábil. Primero habló con Alejandra y después salió el video. Mi hermana le habló para ponerla en su lugar. Le dijo lo que le tenía que decir”, contó a la emisión de radio.

Micha por su parte, aseguró que se trató de un malentendido (Fotos: Cuartoscuro)

Tras la disputa con la intérprete de Hacer el amor con otro, Micha llamó a Pasquel para solicitarle una entrevista, pero entonces la actriz de Claudia, me quieren volver loca no estaba al tanto de lo ocurrido:

“Cuando se peleó con Alejandra me habló a mí y me dijo que me quería entrevistas, yo no sabía absolutamente nada”, agregó. Fue al concluir la entrevista que Micha le ofreció una disculpa a Pasquel, sin embargo ella todavía no estaba enterada de sus comentarios ni mucho menos había visto el video que en pocas horas se viralizó.

“Después de que me entrevista, ella me manda un mensaje y me dice: ‘Oye, es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló ‘La Guzmán’ y ya me la recordó y me la re mentó, pero quiero decirte que es un malentendido”, señaló la madre de Stephanie Salas.

Y aunque no entendía nada de lo que le estaba hablando Adela Micha, Pasquel le respondió: “Si te habló para mentártela es por algo”.

Silvia Pinal pudo superar su infección de COVID-19 y sus malestares derivados de una infección en las vías urinarias (IG: adelamicha) / Foto: Instagram/@takebtake

Finalmente, la primera actriz destapó que cuando recibió el video donde se le ve a la presentadora exclamar que Silvia Pinal ya se iba a morir, no pudo evitar llamarla para reclamarle:

“Le dije: ‘¡Qué poca tienes! Eso no se hace. Con razón mi hermana te habló muy justificadamente para re mentártela’. Ya te la mentaron, para qué quieres que yo te la miente otra vez”, continuó, “pero sí se la merecía”, remató.

Hace unos días, la revista TVNotas reveló que tras los comentarios de Adela, la comunicadora intentó ‘hacer las paces’ con la familia Pinal, enviándoles un regalo que no fue aceptado por Alejandra:

Alejandra Guzmán reapareció en la tercera semana de enero con una foto junto a su madre (Captura: @laguzmanmx/Instagram)

“Alejandra y Sylvia se molestaron mucho, dijeron que qué poca madre de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar, estaban que no las calentaba ni el sol (…) Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó, pero Alejandra bloqueó su número, no quiere saber nada de ella, y dijo: ‘Ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la mierda’”, contó a la revista una fuente cercana a la familia.

“Adela está consciente de que metió la pata, tanto que les mandó algunos regalos y en su desesperación buscó a Luis Enrique para que le ayude a mediar la situación (…) A doña Silvia Pinal le mandó un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la chingada”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: