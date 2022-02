Acapulco Shore 9 capítulo 5: así fue el polémico regreso de Rocío a la casa

Rocío volvió y señaló que no se dejará de nadie (Foto: MTV)

Tras nueve temporadas de Acapulco Shore los participantes del reality han ido de cambiando, no obstante, esta nueva edición trajo de vuelta a una de las mujeres más controversiales de la séptima temporada: se trata de Rocío.

Desde la sexta temporada, Rocío Sánchez pasó a ser una de las menos favoritas para Manelyk y Karime, ya que era una buena amiga de Dania. Asimismo, durante la séptima temporada, Fernanda también se convirtió en una de sus compañeras más cercanas, pero los antiguos integrantes de la casa las apodaron: “las plantas” porque decían que no aportaban mucho.

No obstante, después de una temporada de ausencia y donde nadie sabía si regresaría, en este nuevo episodio Rocío volvió con energía renovada y aseguró que no permitirá que la pisoteen.

“No vengo a dejarme de nadie”, aseguró Chío.

Alguien que la recibió con mucho cariño fue Jacky, pero Karime se mantuvo distante y destacó que era una “buchona” y aseguró que en cuanto llegó a la casa todo empezó a oler a “abono que traía en las botas.

Rocío estuvo en la temporada 6 y 7 (Foto: MTV)

De igual forma, algo que llamó la atención fue que la amistad entre Rocío y Fernanda parecía no estar en buenos términos. Ante esta situación, la recién llegada le contó a Jacky que su problema con la ahora pelirroja empezó porque Fer empezó a hablar mal de ella en un en vivo y ahí se fragmentó la relación.

No obstante, a lo largo del capítulo, ambas hablaron y después de una intensa plática pudieron dejar todo atrás y sellaron su amistad con un beso.

Pero ahí no concluyó la controversia, ya que “La Matrioshka” intentó limar asperezas con la nueva, pero Rocío la confrontó y señaló que Karime siempre hablaba a las espaldas de las personas. Por su lado, la integrante de la primera generación de Aca shore no aceptó la situación y remarcó que no se acordaba de dicho momento.

Dejando un poco de lado los problemas entre Rocío y sus compañeros, otro integrante de la casa que continúa generando conflicto es Diego, quien después de varios trago empezó a empujar a Carlos.

Por ello, todos llamaron malacopa a Diego y José tomó el papel de intermediario para detener la discusión que parecía ir en aumento.

Rocío limó sus asperezas con Fernanda (Foto: MTV)

Ya más adentrada la noche, los ánimos entre Rocío y Santiago comenzaron a aumentar y se dirigieron al Despacho para tener un momento más íntimo, pero al llegar al lugar se encontraron con que Jacky estaba ahí, por lo que se fueron a otra habitación donde estaba Isa.

Sin embargo, cuando ya estaban a punto de intimar, Karime llegó al sitio argumentando que quería dormir ahí y tras una negociación dejaron solos a los dos jóvenes.

Cuando la fiesta ya había terminado, Diego le confesó a Beni que se sentía mal y que tenía los pies hinchados por tantos días de desenfreno.

“Las piernas me tiemblan, no puedo dormir”, digo mientras se acostaba en su cama para terminar el complicado día.

En el capítulo anterior, la ex mejor amiga de Manelyk decidió dar el primer paso y arregló una cita romántica sorpresa para Fer. En este sentido, Karime le pidió a Beni que convenciera a Fernanda para que tener un encuentro con ella y después de lograrlo, ambas se fueron en una lancha a un sitio apartado.

Así, entre rosas y alcohol, Karime recibió a una de sus rivales de otras temporadas. Durante su encuentro, Fernanda se mostró sorprendida cuando se percató con quién tendría una cita y después de una profunda plática decidieron limar asperezas y empezar desde cero.

No obstante, durante las entrevistas, Fer mencionó que en ese momento se encontraba borracha y por eso accedió a la tregua, pero consideró que cuando se sintiera mejor, seguramente seguiría odiando a Karime como siempre.

