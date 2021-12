Así va la recuperación de Rafael Amaya

Rafael Amaya reapareció tras dos años fuera de pantalla, en la serie Malverde: el santo patrón (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Luego de que Rafael Amaya reapareció ante el ojo público hace algunos meses tras haber luchado contra de la adicción a sustancias, el famoso “Señor de los cielos”' se ha reincorporado a la vida artística, la que abandonó por un par de años cuando tocó fondo en su adicción.

Con la ayuda de su amigo, el cantante Roberto Tapia, y del pugilista Julio César Chávez, el actor mexicano pudo hacer frente y salir avante de la rehabilitación a la que se sometió en distintas ocasiones. En un reciente encuentro con la prensa se le preguntó a Roberto Tapia cómo se encuentra actualmente el actor de 44 años.

Tapia aseguró que su amigo se encuentra viviendo un gran momento luego de superar sus problemas de adicciones. El cantante fue una de las personas que más lo apoyaron en su desintoxicación e incluso realizó el año pasado una gira de conciertos junto a él por locales pequeños en Estados Unidos.

Rafael Amaya y Roberto Tapia han forjado una cercana amistad desde que se conocieron en las grabaciones de ''El señor de los cielos'' (Foto: Captura de pantalla)

“Mi compadre está muy bien, pues ya ustedes se dieron cuenta de que está trabajando, ya volvió a lo suyo y sigue preparándose para más proyectos. Yo me siento feliz siempre de hacer el bien, ese debe ser el propósitos de los seres humanos, hacer el bien sin importar a quien, de corazón hacer las cosas pero bien, así es como siempre he procurado actuar y creo que no me equivoqué”, contó el intérprete a las cámaras de Imagen Televisión.

Los famosos se conocieron hace años en las grabaciones de El señor de los cielos, la serie que encumbró al actor quien ahora está retomando su papel en la pantalla chica. Tapia dijo que considera a Amaya como un hermano, razón por la que estuvo a su lado en su tortuoso camino a la rehabilitación.

“Igualmente, su familia es mi familia, mi familia es la familia de él, entonces hay muy bonita hermandad entre nosotros”, expresó. Sobre la gira de presentaciones que los unió en medio de la pandemia, Roberto Tapia destacó que esa etapa ya terminó para dar paso a lo nuevo de Rafael Amaya en televisión: “Ya terminó la gira, él volvió a lo suyo realmente que es la pantalla, y yo sigo en lo mío que es la música, pero fue bonita experiencia y la verdad nos la pasamos muy bien”, agregó.

En medio de la pandemia, Rafael Amaya y Roberto Tapia realizaron una gira por locales nocturnos en el sur de Estados Unidos Foto: Archivo

Rafael Amaya regresó a las pantallas después de estar dos años fuera de la televisión, retomó su carrera en la serie Malverde: el santo patrón, producida por Telemundo, en donde dio vida a Teodoro Valenzuela.

El nacido en Hermosillo concedió en octubre pasado una entrevista para People en Español donde habló de los acercamiento iniciales a la temporada de Malverde, así como de su colaboración dentro de la serie: “Me siento muy agradecido, muy bendecido, me siento con nervios. Es como una revoltura de sentimientos, pero todo positivo”, comentó tras dos años ausente para la revista.

El actor contó que desde su primera gran serie tuvo un acercamiento con el personaje que interpreta Pedro Fernández: “Desde la primera temporada de El señor de los cielos se mencionó a Jesús Malverde, también en La reina del sur, entonces dije ‘yo quiero ser parte del ser supremo de los personajes que hemos estado interpretando, que nos fue muy bien y nos ha ido muy bien con esos personajes’”. Explicó que desde un inicio se puso en contacto con Telemundo quién le abrió nuevamente las puertas para regresar a las pantallas.

Rafael Amaya es un actor recurrente en las llamadas narcoseries (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Además, fue cuestionado sobre su regreso a los sets y sobre cómo lo aceptaron sus colegas: “Yo me sentí muy agradecido con el recibimiento de Pedro Fernández, de todo el elenco, Luis Felipe Tovar también que fue y me saludó, de volver a ver a Ivonne Montero también porque tengo escenas con ella. Me sentí muy a gusto, muy agradecido, muy bendecido”, contó entonces.

SEGUIR LEYENDO: