Rafael Amaya podría volver al “Señor de los Cielos”: “Lo sigo pidiendo”

Foto: Instagram @rafaelamayanunez

Después de unos años de estar desaparecido de la televisión y de las redes sociales, el actor Rafael Amaya, mejor conocido como su papel de “Aurelio Casillas” en El Señor de los Cielos, habló sobre su regreso a la televisión tras concluir su programa de rehabilitación.

“Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, comentó el actor durante su más reciente entrevista con la revista People en español, acerca de su posible regreso a la serie de El Señor de los Cielos.

El actor regresó a las pantallas chicas en el nuevo programa de televisión Malverde: El santo patrón, que es transmitida por Telemundo.

Rafael agradeció a sus fans por esperar su regreso (Foto: Instagram/@rafaelamayanunez)

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”. Además agregó: “Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”, aseguró el actor.

Además, Amaya se sinceró sobre su pasado y sus excesos, en donde el actor comentó: “Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos], sin la fiesta. Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar. Digo: ‘Gracias, ¡gracias Dios mío!, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices: ‘¡perfecto!’”

El actor reconoció que ha cambiado muchas cosas de sí mismo y que actualmente se siente agradecido por haberse rehabilitado en la clínica Baja del sol, propiedad del exboxeador mexicano Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Desde hace unos dos años no se sabe qué pasa con Rafael Amaya (IG: rafaelamayanunez)

Anteriormente, el actor protagonizó un escándalo mediático en donde se le vinculó con los excesos de drogas y alcohol, sin embargo, gracias a su familia y amigos ha logrado salir adelante.

Durante diciembre del 2020, Rafael Amaya habló con la revista People, donde se sinceró sobre sus excesos “Poco a poco empecé con el alcohol, después con otras sustancias y me fui hundiendo. Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Pero lo que más me duele es haber perdido el tiempo con mi familia y mis amigos”.

Pero un año después, el actor logró recuperarse en rehabilitación y ahora, se espera que poco a poco vuelva a integrarse en diversos proyectos artísticos.

Rafael Amaya (Foto: Instagram@rafaelamayanunez)

Fue en marzo de este año cuando la revista TV Notas informó que el actor había sido captado en estado inconveniente por las calles de Tijuana, Baja California, y horas después publicó un video que rápidamente se volvió viral, en donde se evidencia el estado de ebriedad en que se encontraba el exprotagonista de El Señor de los cielos.

En las imágenes, Amaya lucía desorientado y pidiendo ayuda al número de emergencias 911 ante la posibilidad de un secuestro. A su alrededor había policías resguardándolo y un hombre que le ofreció su ayuda ante su delirio de persecución. El actor, quien se veía desesperado, gritaba por ayuda ante posibilidad de privarlo de su libertad.

El representante negó la existencia de conductas erráticas y de este mismo episodio. De acuerdo con Karen Guedimin, mánager del histrión, la historia difundida por la publicación era falsa, ya que Rafael Amaya sólo intentaba abordar un servicio de transporte privado contactado a través de una aplicación móvil. Desde ese incidente, Amaya ha dejado atrás sus vicios y se le ha visto sonriente desde que retomó su carrera como actor para la pantalla chica.

