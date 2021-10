Las primeras imágenes de Rafael Amaya en “Malverde”

El tan esperado regreso de Rafael Amaya en "Malverde" (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Luego de años alejado de la televisión y de concentrarse únicamente en la recuperación de sus adicciones, el actor Rafael Amaya regresa a la televisión con la serie Malverde: el santo patrón, la cual se estrena el próximo 18 de octubre a través de Telemundo.

En la historia protagonizada por Pedro Fernández y Carolina Miranda, Amaya interpretará a Teo Valenzuela, el coqueto bandolero que se dedica a trasladar amapola y marihuana, algo que tiene en común con Malverde y lo buscará para pedirle consejos.

Con el mismo estilo de Aurelio Casillas de El señor de los cielos, Rafael hará varias escenas de acción dentro de la serie y como años atrás, el actor trabajó durante la grabación de las mismas con el reconocido director Miguel Varoni.

En una entrevista en el programa Al rojo vivo, el actor habló sobre su regreso a la tele: “Me siento muy afortunado, muy bendecido de estar en este proyecto porque significa mucho para mí y para mi carrera”, aseguró.

El actor se siente afortunado por este proyecto (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Amaya dijo respecto a su personaje que podría ser el tatarabuelo de Aurelio Casillas, “Lo que él necesita es que Malverde le ayude a buscar las veredas, que le diga a quién sobornar. Le va a pedir ayuda”.

“Estoy muy agradecido de estar trabajando, manteniéndome ocupado y aprovechando cada segundo de mi vida, viviéndolo al cien por ciento y ahora todo es a flor de piel”, aseguró el famoso.

También expresó su emoción por regresar a las grabaciones, lo feliz que se sintió con el recibimiento por parte de sus compañeros, eso lo hizo sentir cómodo y en confianza. De igual manera, confesó que se está adaptando a él mismo y que se sigue preparando para su nueva vida.

“Hago ejercicio constantemente, me cuido y me quiero mucho. Me estoy dando paz, amor, sobre todo recuperando el tiempo perdido”, declaró Rafael Amaya.

El famoso aseguró estar muy contento con su nueva vida (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Amaya reveló que su gran sueño es mantenerse sano, ahora que la vida le dio una segunda oportunidad. También comentó que sus prioridades son su salud, su familia, amigos y que está muy agradecido con el público por esperarlo tanto.

Aunque todavía no lo flecha cupido, Rafa aseguró que no busca el amor en una mujer fitness, lo que busca es lo sentimental, “Lo que importa es el interior de una persona”.

Lo que más impactó fue cuando respondió la pregunta del posible regreso del Señor de los cielos, pues reconoció que él está dispuesto a una nueva temporada, “es cosa de que todos nos pongamos de acuerdo”.

Rafael agradeció a sus fans por esperar su regreso (Foto: Instagram/@rafaelamayanunez)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rafa compartió un tráiler de su participación en la serie y sin duda mostró su felicidad con el regreso a su mayor pasión que es la actuación.

“¡Llegó la hora de volver a Telemundo! A partir del lunes 18 de octubre a las 10pm/9c podrás conocer mi personaje en Malverde: el santo patrón. ¡No dejará a nadie indiferente!”, escribió con emoción el actor a través de Instagram, donde casi supera los 3 millones de seguidores.

Sus fans y seguidores le mostraron su apoyo con comentarios como: “Me alegro verte activo de nuevo en la tv”, “Te extrañoooo!”, Llego el mejor de todos”, “Eres un gran actor de eso no hay duda muchas bendiciones en todo que hagas”, “Que emoción”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: