“No fue mi culpa”: Julio César Chávez habló sobre la presunta recaída de Rafael Amaya

Fue hace unos días cuando se dio a conocer una grabación donde aparece Rafael Amaya en medio de la noche luciendo desaliñado y exaltado; según se dio a conocer, el actor argumentó en el momento en que fue captado que presuntamente alguien lo estaba “persiguiendo”, por lo que buscaba contactarse con las autoridades vía telefónica.

El hecho sucedió en Tijuana y en el clip se puede ver a elementos de la policía local acercarse a brindar ayuda a un desorientado Rafael, a quien un conductor también auxilió porque “lo vio alterado” y corriendo a contraflujo de la circulación vehicular.

Dicha grabación dio de qué hablar, y distintas voces incluso aseguraron que el famoso “Aurelio Casillas” de El señor de los cielos habría presentado un cuadro psicótico de delirio de persecución, pues el actor no pudo comprobar el supuesto asedio que denunció. Este percance también desató las versiones de que Amaya habría presuntamente recaído en el consumo de estupefacientes, o bien, dicho episodio se habría debido a una secuela derivada de la adicción en la que el actor declaró haber caído y sobre la cual dio la cara a los medios a finales de 2020 tras más de dos años de mantenerse alejado del ojo público.

Y es que Amaya contó que había pasado sus horas más oscuras en el periodo después de haber protagonizado la exitosa narcoserie, e incluso sus allegados declararon que al actor “ya se lo había comido su personaje”, basado en el famoso narcotraficante Amado Carrillo.

Ahora fue Julio César Chávez, quien le brindó apoyo al actor de la serie de Telemundo en su clínica de rehabilitación Baja Sol, el que habló del caso de su amigo, dejando entrever que el histrión habría dejado de acudir a las sesiones de terapia en el centro de apoyo.

Y es que las clínicas del ex boxeador sonorense también fueron objeto de dimes y diretes, pues algunos cuestionaron su efectividad específicamente en el caso de Amaya, quien presuntamente habría recaído en el consumo.

En un encuentro con los medios, Julio César Chávez habló de su experiencia con la organización que maneja:

He ayudado a muchísimos artistas, futbolistas y boxeadores de todas las clases sociales. La mayoría se salva, pero a mi no me consta que haya recaído la persona que ustedes mencionaron porque yo no lo he visto. Yo quiero mucho a Rafael, somos muy buenos amigos y a mí no me consta que haya recaído, pero si hay unos videos ahí, eso ya no es mi culpa