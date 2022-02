Alejandra Guzmán no contactó a Sylvia Pasquel para el documental sobre Silvia Pinal

Sylvia Pasquel aseguró que sus medios hermanos no la han contactado para documental sobre Silvia Pinal (Fotos: Instagram @sylviapasqueloficial / @laguzmanmx)

Sylvia Pasquel confesó que Alejandra y Luis Enrique Guzmán no la han contactado para que forme parte del próximo documental que planea hacer sobre la vida de su mamá, Silvia Pinal. Asimismo, confirmó que tampoco celebró el cumpleaños 54 de su hermana con ella.

Hace unos días Silvia Pinal y Luis Enrique dieron a conocer que, junto a Alejandra, están preparando un documental sobre la vida de la Diva, el cual los mantiene muy ocupados. Para esta producción están recopilando material y esperan que a finales de este año pueda lanzarse.

“Estamos trabajando duro, los tres juntos, haciendo el documental de mi mamá y eso nos ha tenido muy ocupados (...) Ya lo vamos a armar todo este año, esperamos que ya salga a finales, sí se puede antes, porque es recopilar muchas cosas de mi mamá que hay que sacar de la bóveda de Televisa”, dijo Luis Enrique.

Los hermanos Guzmán planean hacer un documental sobre la carrera profesional de Silvia Pinal, sin que se toquen temas personales (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En este contexto, Sylvia Pasquel fue cuestionada acerca del documental y ella confesó que es un proyecto para el cual no ha sido contactada por sus medios hermanos, quien están realizándolo.

“Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no es pregunta para mí, pero no me han convocado para ninguna reunión y para nada con relación al proyecto... Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetarlo”, dijo la actriz para Hoy.

También reveló que no festejó el cumpleaños 54 de su hermana con ella ya que no fue invitada a la fiesta; no obstante, comentó que es algo normal en su familia, pues los Guzmán suelen hacer sus celebraciones con Silvia Pinal, sin tomar en cuenta a las Pasquel, así como también ella tiene sus propios festejos con su mamá sin tomar en cuenta a sus medios hermanos.

Sylvia Pasquel no fue invitada a festejar el cumpleaños 54 de Alejandra (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Ellos son la familia Guzmán, que como familia quieren estar con mi mamá y no tienen por qué invitarme y yo no tengo porqué sentirme sentida ofendida, son momentos como si yo también organizo mi cumpleaños y no los convoco. Hay momentos que son familiares, de familia, y que no tenemos que estar todos, y eso no quiere decir que dejemos de ser familia, ni que haya problemas en la familia”, reveló Sylvia.

Y es que el pasado 9 de febrero la Reina de corazones cumplió 54 años, rodeada de regalos que sus seres queridos y fans le hicieron llegar.

Durante su cumpleaños, en un encuentro con la prensa, la cantante dio más detalles acerca de su próximo proyecto, por lo que confirmó las palabras de su hermano: el documental sobre su madre no abarcará la vida de sus hijos ni de sus romances, pues ella está planeando enfocarla completamente en la vida profesional de Silvia.

Pasquel aseguró que la familia se divide entre los Guzmán y los Pasquel (Captura: @laguzmanmx/Instagram)

“Yo soy su hija, pero sus logros yo creo que es importante mencionarlos, no sus maridos ni sus hijos. Su carrera, sus logros, las películas; imagínate, el primer programa de televisión a color”, dijo Alejandra para la prensa a las afueras de su casa.

El día del cumpleaños de la intérprete de Eternamente bella, Silvia aprovechó para compartir que desea que su hija encuentre un novio, pues aunque han tenido sus malos momentos, siempre han logrado ser mujeres fuertes y todavía son jóvenes.

“Estamos todos contentos, todos estamos sanos, que encuentre un novio, eso es lo que le deseo a mi hija. Ella no está de acuerdo [...] En general siempre salimos triunfantes, eso es lo que me consuela, porque somos fuertes, somos jóvenes”, declaró frente a las cámaras del matutino.

