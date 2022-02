Por qué los romances de Cristian Castro no han funcionado

Cristan Castro reveló que la prisa ha llevado a sus matrimonios al fracaso (Foto: Instagram/@cristiancastropop)

Cristian Castro se sinceró sobre todas las relaciones sentimentales que no han tenido buen fin y confesó que ahora se planteará reflexionar antes de pedirle matrimonio a su pareja, pues piensa que la prisa lo ha llevado al fracaso.

El hijo de Verónica Castro se ha casado y divorciado tres veces en sólo 14 años, además, ha tenido varios noviazgos que no han prosperado y, con algunas de sus parejas, ha roto su relación en muy malos términos. El cantante piensa que este mal historial amoroso se debe a que, por la emoción que siente al estar con sus novias, quiere hacer que la relación avance lo más rápido y no termina de conocerlas a profundidad.

“En verdad que ha sido apresurado y es por eso quizá ha venido el fracaso, pero no lo siento fracaso; me gusta a mí formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio. No lo veo como un fracaso, al divorcio, simplemente no está caminando la situación”

Y es que la primera vez que Castro llegó al altar fue en 2003 con Gabriela Bó, una joven de Paraguay con quien sólo estuvo casado por un año, pues rápidamente la relación fue deteriorándose. Según dijo Bó muchos años después, ella sufrió de violencia doméstica por parte de Cristian.

El matrimonio más largo de Castro fue con Valeria Liberman (Foto: REUTERS/Martin Quintana)

Después, el intérprete de Azul se casó en 2004 con su exnovia, Valeria Liberman. Con ella tuvo dos hijos y, a los tres años, se divorciaron. Hasta la fecha existe una mala relación entre los Castro y Valeria.

En 2017 y por tercera vez, Cristian llegó al altar con la violinista Carol Victoria Urbán en una ceremonia muy privada. Durante su luna de miel habrían terminado la relación, por lo que tan solo 28 días después de haberse casado, se divorciaron.

Es por estos divorcios que el Gallito feliz confesó que tendrá que cambiar su estrategia para nuevamente unirse en matrimonio con alguna pareja, pues piensa que un noviazgo necesita de más tiempo para que las personas se conozcan mejor.

“Obviamente es bueno tener más tiempo antes de casarse para planear. Quizá hubiese sido mejor tener más tiempo de novios con las relaciones que tuve, y creo que me ha venido mal, así que vamos a tener que cambiar la técnica”, dijo el cantante.

Castro en enero de 2021 presentó a su última novia, Maite (Foto: EFE/David Fernández/Archivo)

El diciembre pasado el hijo del Loco Valdés confesó que debido a la mala relación que mantiene con Liberman, además de sus responsabilidades como cantante no ha visto mucho a sus hijos, razón por la que se considera mal padre.

“No fui buen papá, la verdad, que yo pensé que iba a ser porque justo cuando fui creciendo yo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre, quizá, que mi mismo padre verdad, entonces ¿qué creen?, pues no lo logré. La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá”, mencionó.

Reveló que espera próximamente poder dedicar más de su tiempo a sus hijos mayores, pues actualmente la producción y lanzamiento de sus temas tiene su agenda completa. También reveló que se ve como una persona egoísta, pero intentará cambiar porque su intención sí es la de ser un mejor progenitor.

“La verdad es que he sido quizá algo egoísta en ese sentido pero sí debería ser quizá un poquito más considerado y, claro, ser un mucho mejor padre pero de verdad que no lo traigo dentro -la intención de serlo-”, expresó Castro.

