“Me golpeó”: Gabriela Bo destapó oscuros detalles de Cristian Castro y apoyó a Yolanda Andrade

Gabriela Bo, quien fuera esposa del cantante Cristian Castro entre 2003 y 2004, no solo apoyó a Yolanda Andrade en lo que ha revelado acerca del hijo de Verónica Castro sino que además compartió una dura experiencia que vivió con él y oscuros detalles de su matrimonio.

En el programa argentino El Run Run del Espectáculo se compartió este lunes el contenido de un mensaje que la paraguaya le envió a uno de los presentadores.

Y es que a Bo le preguntaron qué opinaba sobre los dichos de Yolanda Andrade respecto de la violenta relación que tenía Cristian Castro con Verónica.

Fue en la misma emisión argentina donde Yolanda reveló a finales de junio que su contacto con Cristian terminó en el momento que golpeó a Verónica, con quien ella tenía una relación amorosa.

Bo explicó que no ha querido dar entrevistas sobre el asunto porque se le juzgó mucho en México cuando reveló algunos detalles oscuros de su relación con Cristian.

“Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo”, recordó. “Lo único que te puedo decir es que todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte y claramente consecuencia de un vínculo familiar muy enfermo y de círculos viciosos”.

En el programa continuaron leyendo el mensaje de Bo, quien señaló:

“ Le creo a Yolanda (Andrade) cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada, aún no conté lo peor”.

El relato de Bo continuó con la paranoia de Cristian y lo complicado que fue su matrimonio.

Bo dijo que vivió un infierno junto a Cristian

“Cristian tenía actitudes extrañas, estábamos casados y le gustaba tomar la leche en mamadera (mamila), tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas , una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera. Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al super para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después”.

Bo además reveló que Cristian le fue infiel en múltiples ocasiones y recordó que el 14 de febrero de 2004 él se encontraba de gira, así que lo llamó a su hotel y se encontró con la sorpresa de que quien atendió la llamada fue Valeria Liberman, con quien Cristian -acusó- la engañó 8 de los 10 meses que estuvieron juntos y que terminaría siendo también esposa del intérprete.

“Me tuve que escapar del infierno que estaba viviendo”, reconoció Gabriela, quien ya estando en su natal Paraguay fue contactada de nuevo por Cristian.

El cantante la convenció de volver, pero solo para que días después le notificaran que él había interpuesto una demanda de divorcio.

Según Gabriela, Cristian le fue infiel con Valeria Liberman

Según Bo, pese a la solicitud de separación Cristian le dijo que no pasaba nada y podían seguir siendo pareja.

Como la situación ya era insostenible, Bo prefirió separarse y aunque Cristian la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad a ella no le importó, y en su momento habló.

En el mensaje que compartió El Run Run del Espectáculo, Gabriela Bo fue clara al señalar a Cristian como un hombre violento.

Bo definió a Cristian Castro como un hombre violento

“Cristian me golpeó pero como él y su familia eran famosos en México y tiene una sociedad machista prefirieron creer que mentía. Sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer”

Cuando Yolanda Andrade reveló que la golpiza de Cristian envió a Verónica al hospital, el cantante rechazó esas declaraciones.

Semanas después aceptó que ha tenido “mil peleas” con su mamá, pero minimizó el hecho y hasta reveló que su tío José Alberto “El Güero” Castro también ha golpeado a Verónica.

