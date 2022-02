Galilea Montijo aseguró que muchos exnovios querían que abandonara su trabajo en televisión

Foto: Instagram/@galileamontijo

En medio de la polémica que se desató por el intercambio de opiniones entre Galilea Montijo y Superholly luego de que la youtuber publicara un video sobre la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio, la conductora puso un alto a quienes critican su matrimonio con Fernando Reina y confesó que muchos exnovios le pidieron que abandonara la televisión.

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, enfrenta un escándalo más, esta vez ligado a la relación de más de 10 años que sostiene con Fernando Reina. La actriz tuvo un encuentro con los medios donde respondió a las especulaciones y críticas sobre el papel que tanto ella como su esposo desempeñan en su matrimonio, pues hay quienes juzgan que el empresario cuide a su hijo mientras la conductora trabaja.

“Mucha gente dice: ‘Pero mira qué flojo, la que trabaja es ella’, yo no lo veo así, al contrario, le agradezco que siempre apoye, que esté ahí, se quede con los niños, se encarga de la casa cuando yo no puedo, eso es parte de ser una pareja”, declaró frente a las cámara del programa De primera mano.

(Foto: Instagram/@reinaiglesias)

La exparticipante de Big Brother México agradeció el apoyo el apoyo incondicional que ha recibido por parte del también político durante más de una década, pues algunas de sus exparejas no aceptaron su trabajo como a ella le hubiera gustado. Incluso, hubieron quienes le pidieron que abandonara la televisión.

“Muchísimos, era una cosa de: ‘Me conociste haciendo tele, por qué no voy a seguir haciendo tele’” comentó. “’Pues sí me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas’”, recordó algunas respuestas que recibió por parte de sus exnovios.

Por esa razón, reconoció el valor que tiene la complicidad con la que lleva su matrimonio, donde su esposo no tiene problemas con que sea parte del matutino de Televisa, además de otros programas que ha conducido a lo largo de su carrera. La tapatía mencionó que Fernando Reina no solo procura el bienestar de su familia, sino que también la motiva en todos los aspectos.

Fernando Iglesias Reina podría ponerle fin a los ataques y polémicas que han surgido en contra de su esposa (Foto: Twitter)

“Él es una persona que siempre me apoya en lo que a mí me gusta, en las loqueras que luego se me vienen a la cabeza. Él está siempre apoyándome, está detrás de mí, y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y las malas, que no tienes a alguien que te está juzgando”, dijo.

Con ello, Galilea Montijo aclaró que su trabajo no afecta su matrimonio. La presentadora de Hoy también compartió su punto de vista sobre el origen de las críticas, pues considera que la gente lanza este tipo de comentarios basados en el machismo.

“Estamos en 2022 y seguimos viviendo en un país muy machista, es la verdad. Creo que las mujeres, como mamás, tenemos esa responsabilidad de no hacer niños machos. Es importantísimo que tu pareja, hombre, apoye a que la mujer a que le guste trabajar”, continuó.

Foto: Cuartoscuro IG @radioholly

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: