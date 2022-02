Qué dijo Mauricio Ochmann sobre el nuevo noviazgo de Aislinn Derbez

Aislin Derbez y Mauricio Ochmann se separaron (IG: mauochmann)

Tras su separación en marzo de 2020, muchas han sido las controversias que han girado en torno a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, no obstante, después de que ambos iniciaron una nueva relación con otras personas, se ha visto que la ex pareja habría terminado en buenos términos.

En varias ocasiones han mencionado que mantienen una relación cordial para educar a la pequeña, por lo que podría asumirse que a pesar de la separación, sus existencias se tocan cuando se trata de su hija.

Incluso, el 17 de noviembre de 2021, Aislinn Derbez sorprendió en redes sociales al lanzar una felicitación de cumpleaños para su exesposo Mauricio Ochmann. La actriz y Kailani Ochmann Derbez grabaron un tierno video en donde cantaron Happy Birthday para el festejado.

Pero el 1 de diciembre del año pasado, Aislinn reveló que su nueva pareja es Jonathan Kubben, conocido por su contenido en redes sociales como Mom, I’m fine.

La hija de Eugenio Derbez mencionó en una entrevista para la revista Quién que -cuando se hizo el destape de la relación- llevaban nueve meses de noviazgo.

La actriz confirmó recientemente su relación (Fotos: Instagram/@aislinnderbez/@jonathankubben)

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, dijo la protagonista de La casa de las flores.

No obstante, en esta ocasión, quien fue entrevistado fue su ex pareja, Maricio Ochmann y los medios lo cuestionaron respecto a la opinión que tiene sobre la nueva pareja de Aislinn.

“La verdad es que también qué padre que todos estemos felices. Eso está padre. Para Aiss siempre mis mejores deseos”, explicó en su encuentro con la prensa.

Asimismo, Ochmann habló un poco de su relación con Paulina Burrola y se mostró muy contento con la etapa que atraviesa en la actualidad.

“La estoy disfrutando mucho ahorita, estamos viviendo el presente, muchísimas gracias. Ahorita estamos muy felices, estamos viviendo el día, nos estamos disfrutando mucho. Muy feliz, muy contenta, tenemos una comunicación muy bonita” remarcó.

Cabe recordar que Mauricio Ochmann estuvo casado con Aislinn Derbez y ambos procrearon una hija, Kailin, sin embargo, después de una dura separación, el actor retomó su vida amorosa e inició una nueva relación con la modelo Paulina Burrola.

Los novios se han mostrado bastante contentos (Foto: Captura de pantalla)

En una reciente entrevista para la revista Caras, el actor reveló como fue que inició su romance.

“La verdad es que cuando la conocí pensé: ‘no me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto (...) lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, expresó Ochmann para la revista Caras.

El actor de A la mala rememoró que la historia de amor inició desde las redes sociales, cuando él la comenzó a seguir en enero de 2021 y Paulina interactuaba con al darle me gusta a sus fotos. Quien dio el primer paso habría sido Mauricio, cuando se animó a enviarle un mensaje a la famosa.

A pesar de llevarse 13 años de diferencia, ambos se relacionaron muy bien y después de sus primeros cruces a través de internet, decidieron tener una cita y para abril de dicho año fue que anunciaron su noviazgo.

“Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme (...) Desde un principio las dos fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad”, dijo Burrola.

SEGUIR LEYENDO