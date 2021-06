“A la mitad de la nada”: Aislinn Derbez sufrió un accidente en una carretera en Suiza

Una llanta del vehículo en el que viajaba Aislinn Derbez estalló, sin embargo, ella y sus compañeros de viaje se encuentran a salvo.

La actriz Aislinn Derbez sufrió un leve accidente mientras transitaba por un carretera en Tesino, Suiza, en donde se encuentra vacacionando. Una llanta del vehículo en el que viajaba estalló, sin embargo, ella y sus compañeros de viaje se encuentran a salvo.

Desde su cuenta de Instagram, Aislinn narró el hecho y documentó que esperó alrededor de dos horas para recibir apoyo por parte de los auxiliares viales. Incluso, según contó, el vehículo no contaba con una refacción para continuar el viaje, por lo que intentó reparar el neumático averiado, sin éxito.

“Se ponchó la llanta a la mitad del bosque, estamos a una hora del hotel, a la mitad de la nada. ¿Y qué vamos a hacer?, ¿dormir aquí?”, expresó Aislinn desde sus historias en la plataforma sociodigital. Posteriormente, recibió los comentarios de sus compañeros de viaje, quienes bromearon con pasar la noche a la intemperie.

A la postre, los viajeros intentaron arreglar la avería en la llanta con una máquina, sin embargo no lo lograron: “Y puesto que no había llanta de repuesto y solo había esta maquinita que se supone solucionaría el problema para el hoyo era tan grande que no sirvió para nada”, escribió Aislinn.

“Pero después de más de 2 horas de intentos fallidos y llamadas (ya que no había señal de WiFi) obtuvimos ayuda y llegó la grupa”, continuó Aislinn, quien se mostró aliviada por poder regresar a su hotel sana y salva.

A Aislinn Derbez se le ponchó la llanta en una carretera en Suiza

Las extremas vacaciones de Aislinn Derbez

Esta semana, la actriz de 35 años se puso a prueba y decidió viajar a Suiza para vivir al extremo. Desde llegar a la cima de una pared de 167 metros de altura, hasta caminar sobre brasas ardiendo.

La hija mayor de Eugenio Derbez viajó acompañada de Jonathan Kubben, un conferencista motivacional de nacionalidad belga y origen mexicano, conocido por las publicaciones en la cuenta de Instagram @momimfine; y con quien hace unos meses se le relacionó sentimentalmente, aunque ambos lo negaron.

Desde su cuenta de Instagram, Aislinn compartió videos de la valiente hazaña, y es que el pasado viernes, la actriz se trasladó al Lago di Luzzone, Suiza, en donde se ubica una pared de 167 de metros que logró escalar para hacer frente a su temor por las alturas.

“Ni siquiera lo ves porque el muro está así (curvo), entonces no ves”, destacó Kubben con un imponente paisaje nevado de fondo.“¿Sí, tú? Esto no va a pasar”, insistió Aislinn en sus historias para negarse a la experiencia, que concretó después de varios intentos.

(Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

En la publicación, Aislinn destacó la altura del muro, por lo que se sintió imposibilitada para logarlo: “Quiero decirte que dudo mucho escalar más de dos metros”, destacó ante la insistencia de su amigo e influencer de viajes, quien la acompañó y apoyó en todo momento.

“Te voy a explicar lo que voy a escalar. ¿Ves esa escalera que está ahí? Voy a llegar arriba de la escalera y ya estuvo, ¿ok?”, afirmó la actriz. Sin embargo, a pesar de sus negativas, Aislinn sí se animó a escalar más que la escalera y se le vio batallando sobre el muro y sujeta a varios arneses intentando superar la complejidad y su temor a la altura.

Todos los presentes la animaron a continuar con la subida, pero decidió bajar del muro porque: “Está muy difícil este ped*”. Finalmente y después de, al parecer, varios intentos, la mamá de Kailani logró conquistar la cima y cumplir con la travesía de escalar el muro ubicado en el Lago di Luzzone, en Suiza.

