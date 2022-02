La vez que Erik Rubín pensó que The Strokes le habían robado su teléfono

Fotos: @erikrubin / @minorbutmajor

Andrea Legarreta y Erik Rubín cumplirán 22 años de casados en abril de este 2022. A lo largo de su noviazgo y matrimonio se han visto envueltos en distintas polémicas, tanto por temas privados como por situaciones que afectan a sus familiares o amigos. Por esa razón, muy pocas veces han compartido detalles de su vida juntos fuera de los escenarios o foros de televisión.

En esta ocasión, la pareja aceptó subir a El Escorpión al volante, donde respondieron algunas preguntas incómodas sobre su relación y contaron algunas experiencias que vivieron en su juventud. En un momento, Alex Montiel cuestionó al intérprete de Cuando mueres por alguien sobre quién fue el artista más famoso con quien había salido de fiesta.

La respuesta de Erik Rubín sorprendió a los seguidores del programa de YouTube, pues contó que hace algunos años convivió con The Strokes, la conocida banda de rock estadounidense integrada por Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nick Valensi y Nikolai Fraiture; sin embargo, no resultó como esperaba.

El actor y su esposa también confesaron cuáles son sus posiciones sexuales favoritas

Todo comenzó en un bar. Con el paso de las horas fue escalando hasta convertirse en una fiesta privada dentro de la suite de un hotel donde, según contó el exintegrante de Timbiriche, habían alrededor de 20 personas.

“Yo en estadazo, en algún momento me le puse ahí a cantarle [a Julián Casablancas] Jesucristo Superestrella, ya sabrás. Llegó un momento como que los dos nos mal vibramos. Nada más sabíamos que estábamos hasta el hueva** y ya no me había caído bien mi nuevo amigo”, comentó.

La acción que terminó por cambiar el estado de ánimo de los cantantes ocurrió en el bar. Erik Rubín explicó que en un momento de la noche decidieron seguir la fiesta fuera de la suite, por lo que salieron en búsqueda de cervezas. De repente, el mexicano se percató que la banda de rock lo estaba abandonando en el lugar, hecho que terminó con la noche.

Foto: Reuters

“Nos bajamos a echar unas chelas en el bar y, en algún momento, yo dije: ‘¿A dónde van?’, los fui alcanzando y se estaban dando a la fuga, ya los agarré en elevador: ‘Ya me querían dar cortón, ¿verdad?’. Entonces ya me voy, llego al coche y de repente...mi teléfono”, continuó.

Lo primero que pensó el intérprete de No para de llover fue que el dispositivo se había quedado dentro de la habitación donde se hospedaban The Strokes y decidió subir para recuperarlo. Después de tocar la puerta por varios minutos, algún miembro de la banda abrió la puerta, lo dejaron pasar y todos se pusieron a buscar.

“Yo pensé que ellos me lo habían chingado [...] ‘Ya sé que están ahí, ábranme cabron**s’, ya no les quedó de otra más que abrir [...] lo empezamos a buscar y no apareció [...] ‘aquí se me perdió mi teléfono y de aquí no sale nadie si no aparece mi teléfono’”, recordó.

(Captura: El escorpión al volante/ YouTube)

Erik Rubín mencionó que tras asegurar que no se iría de la habitación hasta encontrar su dispositivo, Julian Casablancas saltó a la defensiva seguro de que ninguno de sus compañeros lo tenía. Y así fue, pues el mexicano los reviso uno por uno y no encontró el celular, entonces no tuvo más remedio que volver a su casa.

“Me fui todo triste sin mi teléfono y al día siguiente me levanto en la mañana, así todo crudo para ir por un cigarro...[sonido de un celular]”, contó. “¡Ay no, qué vergüenza!”, reaccionó Andrea Legarreta mientras su esposo seguía contando la anécdota. “Mi teléfono estaba en el coche, se me había caído ahí”, agregó Rubín.

Entre la sorpresa que ocasionó en el Escorpión dorado, la conductora de Hoy le pidió a su esposo que externara una disculpa pública a la famosa banda de rock y así lo hizo. Finalmente, Erik Rubín comentó que no pudo escuchar sus canciones por dos años.

