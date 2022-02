Jawy agradeció que Manelyk le devolviera el anillo de compromiso: “Una lanita que se iba a perder”

Jawy y Mane se prometieron matrimonio al termino de la séptima temporada (Fotos: Instagram@manelyk_oficial/@jawymendez_oficial)

Manelyk González y Luis Alejandro Méndez “Jawy” se conocieron en la primer temporada de Acapulco Shore. Desde entonces su relación se fue volviendo cada vez más cercana al punto de prometerse matrimonio.

El último episodio de la séptima temporada cerró con broche de oro porque la influencer recibió un anillo de compromiso de parte de Jawy; sin embargo, la ruptura se hizo oficial tan solo medio año después, concretamente a mediados de 2021.

De esta forma, dicha joya se convirtió en un elemento polémico pues al principio Mane bromeó diciendo que había empeñado el anillo, pero Jawy reveló que ya lo tenía de nuevo entre sus manos y se dijo agradecido por recibir el dinero que daba por perdido.

Jawy explicó a Vaya, Vaya que estaba agradecido por recuperar su dinero (Foto: YouTube/Vaya Vaya TV)

Luis Alejandro Jawy se dijo afortunado por tener la joya de vuelta, pues consideró que además del significado emocional que pudiera tener, el anillo representó un gran gasto que recuperó tras la ruptura.

“Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! porque ahí tengo una buena lanita ya que se iba a perder. Una mujer nunca sabe cuanto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó el ex shore para Vaya, Vaya TV.

En septiembre de 2021, Mane hizo una broma acerca del destino de su anillo de compromiso que en ese momento aún poseía: “(Está) Guardado. Empeñado, mi amor. No, no, no, guardado”, comentó.

La romántica pareja sólo perduró dentro del programa (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Compartió que en realidad ella no sabía qué hacer con la sortija tras la ruptura con Jawy, así que pidió ayuda a sus amigas, quienes le recomendaron que se lo quedara, pues algo así no debería de ser devuelto. Actualmente, se sabe que tomó la determinación de regresarlo a su ex pareja.

El ex integrante de Acapulco Shore explicó que para él, “los regalos que se dan dentro de la relación ahí se quedan, pero en cuanto al compromiso, si ya no lo quieres, pues lo devuelves”.

Por otra parte, Jawy admitió para Vaya, vaya TV que ya se encuentra más estable en cuanto a su situación emocional, pero que al principio le costó mucho trabajo reponerse de la separación.

“Ya encontré el equilibrio, volví a la paz en la que me gusta estar, fue una etapa difícil pero gracias a Dios otra vez me encuentro feliz en mis proyectos, la gente piensa que solo hago TV y música porque es lo que pienso mostrar, la gente se entera sólo de lo que quiero enseñar”, mencionó para Vaya, Vaya.

El ex shore constantemente elimina tuits (Foto: Captura de pantalla/La casa de los famosos)

En la conversación con el canal de YouTube, también reveló que su constante publicación y eliminación de tuits es intencional pues se divierte causando incertidumbre sobre algunos detalles de su vida personal.

En su momento, la llegada de Celia Lora a La Casa de los Famosos propició que Mane le contara las razones por las que terminó con Jawy.

Mane le contó los detalles de su ruptura a Celia Lora (Foto: Captura de pantalla/La casa de los famosos)

“Sus reclamos eran ‘pues es que a mí me gusta tener la cama tendida cuando llego a mi casa’, ¡ah! pues entonces tiéndela. “¿Sabes que hay en la alacena?” No, porque trabajo todo el día, porque pago para que vengan a hacer y no me interesa saber qué hay en la alacena. Esos eran sus reclamos”, le externó a Celia.

Pero, aunque estos conflictos ya afectaban la relación, el punto de quiebre fue una infidelidad por parte de Jawy y el encubrimiento de los demás integrantes de Acapulco Shore.

En cuanto a Jawy, explicó para Vaya Vaya que su versión de los hechos nunca se daría a conocer pues “no tiene nada que demostrar” y tampoco le interesa crear una imagen positiva de sí mismo para alguien más que sus conocidos: “Nunca me van a escuchar hablar mal de ella porque para mí fue muy especial, tanto que no hubiera querido que se acabara”.

