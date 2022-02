Quién es Carlos López Estrada, el mexicano que competirá en los Oscar además de Guillermo del Toro y Eugenio Derbez

Carlos López Estrada es otro de los mexicanos nominados al Oscar por el largometraje "Raya y el último dragón" en la categoría de "Mejor Película Animada" (Foto: clopezestrada / Instagram)

La mañana del 8 de febrero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados a adquirir la reconocida estatuilla dorada de la 94 entrega anual de los Premios Oscar que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo.

Entre las cintas con un mayor número de nominaciones destacaron CODA: señales del corazón que cuenta con la participación del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez y Nightmare Alley del productor tapatío Guillermo del Toro, no obstante, no fueron los únicos mexicanos perfilados para la premiación, pues Raya y el último dragón fue nominada por The Academy como Mejor Película Animada siendo el joven Carlos López Estrada el director de este proyecto.

Carlos López Estrada nació el 12 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México. Es hijo de la también productora mexicana Carla Estrada, quien dirigió proyectos para la televisión mexicana como Pobre Juventud o Amor de Nadie. Desde temprana edad, el joven productor de ahora 33 años creció entre los sets y reflectores de grandes producciones audiovisuales que despertaron en él el interés de dedicar su vida al cine y la televisión.

Carlos López Estrada es hijo de la productora mexicana de telenovelas y programas de comedia Carla Estrada (Foto: Instagram/@officialsbiff)

De este modo, tomó la decisión de irse a estudiar cine a Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Champman en Los Ángeles. Poco tiempo después comenzó a incursionar en el mundo de la publicidad y dirección de proyectos audiovisuales como videoclips.

Con el paso de los años Carlos Estrada fue participando y creando diferentes videoclips entre los que destaca el que hizo para Daveed Diggs uno de los creadores de Hamilton el musical de Broadway, de Lin Manuel Miranda. También fue director de videos musicales para artistas como Billie Eilish, Clipping y Capital Cities.

En 2015, Estrada estrenó en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs un largometraje titulado Identity Theft basado en una obra de teatro escrita por Andrew Rothschild y en 2017 dirigió uno de sus mejores éxitos hasta el momento: Blindspotting, proyecto que recibió muy buenas críticas y que incluso fue catalogada por el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama como una de sus películas favoritas de 2018.

Carlos López Estrada ha recibido diferentes premios por su trabajo como director, entre los que destaca su Latin Grammy por su trabajo en el video “Me voy” del dueto mexicano Jesse & Joy (Foto: clopezestrada / Instagram)

Aunque su carrera como director comenzó en videoclips musicales, Carlos Estrada ha confesado en diferentes ocasiones ser fanático de Disney desde pequeño y su sueño de trabajar para la multimillonaria empresa estadounidense se cumplió en 2019 cuando fue nombrado líder creativo de la película animada Frozen II.

Ya para 2020 y con un largo historial de trabajos cinematográficos, Estrada fue invitado a ser parte del proyecto Raya y el último dragón; el joven mexicano entraría a sustituir el lugar de Dean Wellins y junto al también productor Dan Hall crearían el proyecto que actualmente está nominado como “Mejor Película Animada” por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El largometraje fue estrenado en 2021 y relata la historia de la joven Kelly Marie Tran quien busca reconstruir una gema mágica cuyo poder puede acabar con unas criaturas malignas llamadas Druun que convierten todo ser viviente en piedra. Para restaurar la magia, la protagonista busca la ayuda de Sisu Awkwafina, el último dragón viviente.

Raya y el último dragón estrenó el 5 de marzo en cines y actualmente se puede ver a través de la plataforma de streaming Disney+ (Foto: Disney)

Raya y el último dragón competirá por la estatuilla dorada con Encanto de Jared Bush, Byron Howard (Disney), Flee de Jonas Poher Rasmussen (Final Cut for Real/NEON); Luca de Enrico Casarosa (Pixar/Disney) y The Mitchells vs. the Machines de Mike Rianda (Sony/Netflix).

Con su primera nominación al Oscar y un éxito imparable, también se anunció que Carlos López Estrada será el encargado de dirigir uno de los proyectos más ambiciosos de Disney y de mayor espera por el público, ésta producción será el Live Action de Robin Hood que se espera esté listo para 2024.

Hace un par de años la revista Variety lo catalogó como uno de los nuevos talentos de Hollywood a seguir y, si bien México tiene grandes cineastas que ha representado al país en los premios Oscar como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, siempre es bueno apoyar e impulsar el talento joven que poco a poco emerge y abre nuevas puertas de oportunidades.

Ésta será la segunda edición de los premios Oscar en formato de pandemia, sin embargo, se intentará recuperar el atractivo de la ceremonia de premiación tras un año de cambios profundos para la industria y un periodo aún de recuperación para los cines.

