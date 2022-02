Premios Oscar 2022: Carla Estrada felicitó a su hijo por la nominación de “Raya y el último dragón”

Carla Patricia reaccionó a la nominación de su hijo para los Oscar 2022 Foto: Especial Infobae

Carla Estrada reaccionó a la nominación del filme Raya y el último dragón (2021) en la categoría a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2022. La productora de televisión compartió una felicitación en honor a su hijo, Carlos López Estrada, por el trabajo que hizo como director de la película.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Carla Estrada se dijo con muchas emociones encontradas por la nominación de la película ‘Raya y el último dragón’ en los Premios Oscar, pues en esta producción su hijo fungió como director.

“Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte, hijo mío, nominado al Oscar con tu película Raya. ¡Gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí!!! Te amo y te admiro. Felicidades!!!”, escribió la renombrada productora.

La madre de Carlos López Estrada lo felicita por su nominación a los Oscar 2022 Foto: Instagram/@carlaestradawest

El proyecto dirigido por el joven mexicano competirá a “Mejor Película Animada” con Encanto de Jared Bush, Byron Howard (Disney), Flee de Jonas Poher Rasmussen (Final Cut for Real/NEON); Luca de Enrico Casarosa (Pixar/Disney) y The Mitchells vs. the Machines de Mike Rianda (Sony/Netflix).

El largometraje animado se estrenó en el 2021 y cuenta la historia de la joven Kelly Marie Tran en su intento por reconstruir una gema mágica cuyo poder puede acabar con unas criaturas malignas llamadas Druun que convierten todo ser viviente en piedra. Para restaurar la magia, la protagonista busca la ayuda de Sisu Awkwafina, el último dragón viviente.

Fue en 2020 cuando se anunció que Carlos López Estrada sería uno de los directores de Raya and the Last Dragon, en reemplazo a Dean Wellins. También se confirmó que sería el director de uno de los proyectos más ambiciosos del futuro en Disney con el Live Action de Robin Hood en 2024.

Raya y el último dragón por Carlos Lopéz Estrada Foto: Instagram/@clopezestrada

López Estrada empezó como un pequeño productor y el cual, después de algunos años de esfuerzo empezó a ser reconocido por su trabajo en videos musicales para artistas como Flyng Lotus, Goo Goo Dolls, Passion Pit, Capital Cities y Billie Eilish, entre otros.

Su primera gran producción llegó en 2017, cuando dirigió la película Blindspotting y se estrenó en 2018. En octubre de 2019, Walt Disney Animation Studios confirmó que estaba desarrollando una película con Estrada, al final se anunció que él fue el líder creativo en Frozen II.

Por otro lado, el importante productor mexicano también ha tenido la oportunidad de incursionar en el mundo de la música con diversos artistas. Como cuando rodó la cinta por la que está siendo nominado en la categoría a Mejor Película Animada, el soundtrack estuvo a cargo de la también mexicana, Danna Paola.

Raya y The Last Dragon Foto: Disney

Asimismo, cabe recordar que también ha sido premiado en esta industria, ya que ganó un Grammy Latino en 2021, por producir el video Me voy, de Jesse & Joy.

De los representantes mexicanos que estarán presente en la próxima entrega de los Oscar 2022, al mexicano lo acompañarán dos de los compatriotas más reconocidos dentro del mundo artístico nacional, Eugenio Derbez y Guillermo del Toro.

Ambos artistas mexicanos estarán nominados por las películas Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) de Guillermo Del Toro y CODA, que cuenta con la actuación de Eugenio Derbez, pues las cintas forman competirán por el premio principal de la noche con Belfast, Don’t look up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, The Power of the Dog (El poder del perro) y West Side Story.

El filme del cineasta tapatío obtuvo cuatro nominaciones para la 94° edición de los premios en las categorías: “Mejor Película”, “Diseño de producción”, “Cinematografía” y “Diseño de Vestuario”.

