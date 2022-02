Premios Oscar 2022: “Raya y el último dragón” de Carlos López Estrada consigue nominación por “Mejor Película Animada”

Carlos López Estrada logra nominación en los Oscar 2022 por Raya y el último dragón Foto: Instagram/@officialsbiff

Durante la mañana de este martes 8 de febrero, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de los proyectos audiovisuales que serán considerados durante la próxima entrega de los Premios Oscar 2022 para recibir la anhelada estatuilla y, dentro de las categorías, brilló Raya and the Last Dragon (2021) del joven director México-americano, Carlos López Estrada.

El joven de nacionalidad mexicana y norteamericana, nacido el 12 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México, Carlos López Estrada, consiguió su primera nominación para la edición 94° de los premios de la Academia por su dirección en la cinta animada de Disney, Raya and the Last Dragon.

El proyecto dirigido por el joven mexicano competirá a “Mejor Película Animada” contra Encanto de Jared Bush, Byron Howard (Disney), Flee de Jonas Poher Rasmussen (Final Cut for Real/NEON); Luca de Enrico Casarosa (Pixar/Disney); The Mitchells vs. the Machines de Mike Rianda; co-director Jeff Rowe (Sony/Netflix).

The Animated Feature Film nominees Raya and the Last Dragon Foto: Twitter/@TheAcademy

El largometraje animado de Raya y el Último Dragón sigue la historia de una joven Kelly Marie Tran en su intento por reconstruir una gema mágica cuyo poder puede acabar con unas criaturas malignas llamadas Druun que convierten todo ser viviente en piedra. Para restaurar la magia, busca la ayuda de Sisu Awkwafina, el último dragón viviente. Su misión las lleva por las cinco naciones de su universo, las cuales tienen una rivalidad desde hace siglos, pero todas están bajo la misma amenaza sobrenatural.

El joven México-americano de 33 años migro junto a su familia a Estados Unidos durante su infancia cuando tenía 12 años, cabe señalar que su madre es la reconocida productora de cine, Carla Estrada. El joven durante una etapa más madura estudió en la Universidad Chapman en California.

López Estrada empezó como un pequeño productor y el cual, después de algunos años de esfuerzo empezó a ser reconocido por su trabajo en videos musicales para artistas como Flyng Lotus, Goo Goo Dolls, Passion Pit, Capital Cities y Billie Eilish, entre otros.

Raya y The Last Dragon Foto: Disney

Estrada dirigió un cortometraje titulado Identity Theft basado en una obra de teatro en un acto escrita por Andrew Rothschild. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs 2015. Posteriormente, el joven director debutó en largometrajes con la aclamada cinta Punto ciego (2018) en el Festival de Cine, Sundance, a la que siguió Summertime (2020) y dirigió el final de temporada de la serie Legion (2019).

López Estrada dirigió su primer largometraje en 2017, Blindspotting y la película se estrenó en 2018. En octubre de 2019, Walt Disney Animation Studios confirmó que estaba desarrollando una película con Estrada, al final se anunció que él fue el líder creativo en Frozen II.

En 2020 se confirmó que él seria uno de los directores de Raya and the Last Dragon, reemplazando a Dean Wellins. También se confirmó que sería el director de uno de los proyectos más ambiciosos del futuro en Disney con el Live Action de Robin Hood en 2024.

Raya y el último dragón por Carlos Lopéz Estrada Foto: Instagram/@clopezestrada

Por otro lado, el importante productor mexicano también ha sido reconocido en el mundo de la música, ya que ganó un Grammy Latino en 2021, por producir el video Me voy, de Jesse & Joy.

Asimismo, México no solo estará presente con la nominación de Carlos López Estrada sino también por las películas Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) de Guillermo Del Toro y CODA, que cuenta con la actuación de Eugenio Derbez, pues ambas cintas forman parte de la lista a las nominadas como “Mejor Película”.

El filme del mexicano Guillermo del Toro obtuvo cuatro nominaciones para la 94° edición de los premios en las categorías Mejor Película, Diseño de producción, Cinematografía y Diseño de Vestuario.

