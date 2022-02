Alfredo Adame respondió a la acusación de tráfico de armas

El actor Alfredo Adame habló sobre las fotografías en las que fue captado yendo a firmar por otra situación legal. Video: @chismorreotv / Twitter

En medio de las polémicas por una pelea viral y rumores sobre su supuesta detención por tráfico de armas, Alfredo Adame rompió el silencio sobre la aparente libertad condicional que enfrenta. El polémico actor aclaró para Chismorreo que todo se trató de una suposición y negó estar implicado en dicho proceso legal.

La información sobre la situación comenzó a difundirse días antes de que Adame protagonizara una pelea callejera contra una familia. Esta suposición la dio a conocer el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el polémico actor estaría en libertad condicional por el uso indebido de armas de fuego.

En su momento el actor de telenovelas ya había desmentido la acusación en la revista TVNotas, pues en realidad estaría acudiendo para rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sus abogados ya estaban atendiendo el caso:

El polémico actor recibió acusaciones respecto a supuesto tráfico de armas (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

“Tengo o cuatro o cinco meses viniendo a firmar como medida cautelar. Tan sencillo como eso”, expresó. También detalló que “lo único que le podría pasar” en dicho proceso sería pagar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

No obstante, la grabación de su pelea incrementó la atención pública hacia sus acciones y movimientos en la ciudad, así que la situación que estaría enfrentando Adame volvió a ser tema de conversación el 1° de febrero, ya que este día comenzaron a circular imágenes donde se le vio en las inmediaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, aparentemente habría acudido para firmar su libertad condicional, resolución de una detención por supuesta portación de armas.

En un encuentro con algunos reporteros, Adame expresó para el programa Chismorreo de Telediario que la situación no era real:

Alfredo Adame explicó que sería otra la situación por la que acude a firmar (Foto: Captura de pantalla Twitter / @SalvadorZA)

“La vez pasada que yo vine a firmar un simpático me tomó unas fotos e inmediatamente les habló, se las quiso vender o se las dio y no se que. Y entonces te dijo que yo tengo un proceso en el que la Secretaría de la Defensa Nacional me detuvo por tráfico de armas y entonces estoy sujeto a un proceso por tráfico de armas y que vengo a firmar los días primero y 15″.

Por otra parte, Adame argumentó que su pelea viral se trató en realidad de un montaje orquestado por la familia implicada para despojarlo de sus pertenencias. Esta denuncia se sustenta en la posibilidad de que los atacantes del también aspirante a político pertenecieran a una presunta banda de “monta choques”, personas que propician un accidente vial con el fin de facilitar el escenario para cometer robo.

Nuevos videos dieron más información sobre el pleito de Alfredo Adame con una familia en la calle (Foto: Twitter / @farandula_pol @yadithvaldez)

Recientemente, se difundió en las redes sociales un video que apoyaría la versión del exconductor de Hoy, pues se puede ver en un fragmento que tal y como lo dijo Adame, durante el forcejeo, le fue robada una cadena de oro, cuyo valor rondaría los 15 mil pesos.

La grabación fue difundida en Twitter por un usuario de nombre Giovanni Emmanuel y muestra el momento exacto en que presuntamente la mujer que participó en la riña se dirige a su auto para dejar la cadena que le habría arrebatado a Adame, la cual trae en la mano.

“Ojalá detengan a los monta choques y rateros, aquí la evidencia de que la mujer va a su auto a dejar la cadena de oro de Alfredo, estos rateros profesionales. Hay que tener cuidado. @FGRMexico @GobiernoMX”, se lee en el mensaje difundido por la cuenta @topiltzingio.

SEGUIR LEYENDO: