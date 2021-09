Andrea Legarreta defendió a Magda Rodríguez de Alfredo Adame tras acusarla de estar en una “secta satánica”

Alfredo Adame y Andrea Legarreta se encaran por polémicas declaraciones (Instagram)

La famosa conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta fue cuestionada tras las nuevas declaraciones de Alfredo Adame. El polémico ex conductor aseguró que Magda Rodríguez “pertenecía a una secta satánica”.

Andrea Legarreta fue una de las personas más cercanas a la ex productora, por ello fue cuestionada y ella respondió de forma tajante.

La colega de Andrea Escalona, hija de Magda, aseveró ante las cámaras De Primera Mano de Imagen Televisión lo que piensa de las nuevas declaraciones de Alfredo Adame: “¿Qué te digo? En primera, no lo he visto ni lo he escuchado y por otro lado... prefiero ignorar sus comentarios. No, no, no... yo no le mando ningún mensaje. Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía... la verdad prefiero no comentar”, dijo a las cámaras la conductora.

Se dijo que había un distanciamiento entre Magda y Andrea (IG: andrealegarreta)

En el programa de Jorge Carbajal, En Shock, fue donde se dieron las polémicas declaraciones del ex político. Aunque, el tema principal fue la situación de Laura Bozzo, también el polémico Alfredo Adame se centró en repartir criticas a Carlos Trejo y de paso la productora.

“¡Claro!, Magda Rodríguez era otra delincuente y ojalá se esté quemando en leña verde en el Infierno. De Magda Rodríguez sí te puedo decir que estaba al tanto, que sabía y todo, porque ella manejaba también la nómina y porque ellas eran socias en ese programa: una era la productora ejecutiva y la otra era productora y conductora”, empezó explicando el ex conductor.

Después del primer comentario, arremetió contra Carlos Trejo (El Cazafantasmas) y la ex productora: “Por qué entiendes que Magda Rodríguez invitara a Carlos Trejo a su programa cada rato. Ya te estaré platicando lo de una secta satánica. ¿Por qué Magda Rodríguez me atacaba a mi tan grueso, por debajo del agua? y ¿por qué me ponía al estúpi** de Origel y a estas dos tipas, (Martha) Figueroa y Aurora Valle a atacarme?, aseguró el ex político de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Para finalizar, Adame comentó que en algún momento entregara las pruebas sobre las que acusa a la difunta Magda Rodríguez: “Porque yo nunca digo nada si no tengo los pelos de la burra en la mano”. Al final el periodista, Jorge Carbajal cuestionó a Alfredo para saber en que ocupaba actualmente su tiempo y el ex presentador mencionó que se dedica últimamente a “desenmascarar delincuentes”, concluyó Adame.

Carlos Trejo, Alfredo Adame y Andrea Legarreta (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que Adame y Legarreta ya tienen una muy marcada rivalidad, recientemente ambos han tenido muchos comentarios al respecto, este año el ex conductor llamó a la esposa de Erik Rubin como una “ignorante” y arremetió contra ella con una fuerte declaración: “Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa y decía pues que ella era la que mandaba en Televisa y corrió a 7 productores, a 13 conductoras del programa, dejó sin trabajo a medio mundo, a maquillistas”, dijo el año pasado el ex coductor.

Para finalizar, la presentadora del matutino también fue cuestionada por el tema de Laura Bozzo: “Aquí el problema es que es como meterte en un terreno que no te corresponde; ella conmigo siempre ha sido una señora muy linda y le deseo que su situación se resuelva, sin duda…creo que se resolverá de otra forma al final, pero si es así, por supuesto”, finalizó Andrea Legarreta.

