Andrés Palacios no deja de sorprenderse con el regreso de “Amor en custodia” a la tv abierta

La telenovela 'Amor en custodia' fue el primera gran éxito para el actor; 16 años después regresó en una retransmisión (Foto: TV Azteca/Televisa)

Han pasado 16 años desde que se estrenó la telenovela Amor en custodia, proyecto que se ganó la preferencia del público y alcanzó un notable éxito. La historia alejada a la clásica trama rosa, cuenta cómo una joven ‘fresa’ y rica se involucra sentimentalmente con su guardaespaldas, mientras se generan intrigas, enredos y también comedia.

Estelarizada por Andrés Palacios en el papel de “Pacheco”, el proyecto fue un impulso inicial para el actor, quien en aquel 2005 había egresado de estudiar actuación en el CEFAC de TV Azteca.

En conversación con Infobae México, el actor recuerda que gran parte del éxito de la producción fue el rigor actoral del que el elenco, conformado también por Paola Núñez, Margarita Gralia y Sergio Basáñez- hizo gala para lograr un desarrollo de la historia que actualmente ha vuelto al aire en la pantalla mexicana:

Andrés Palacios considera que las telenovelas deben aportar un contenido social (Foto: Televisa)

“Me parece un punto importante que puedo subrayar era el compromiso de tener todo memorizado, conocer la escenas perfectamente bien para a través de eso poder jugarlas mejor, en el sentido de no nada más es ese texto, sino transitar emotivamente y psicológicamente hablando desde los personajes. Vivir esas situaciones fue lo que provocó que en su momento le fuera tan bien”, revela el actor.

En la construcción de “Pacheco”, Palacios recuerda que para él fue una responsabilidad “poner de su cosecha” para crear un perfil factible y atractivo para el público.

“De pronto había improvisación, había veces que nos daban chance y otras que no. Procurábamos aportarles algo, considero que también como actor la responsabilidad no solamente es seguir una guía sino por el proceso creativo ponerle algo, aportarle algo que sume, que vaya en pro y a favor de todo y de todos”.

La telenovela impactó al público en su tiempo, y con su retransmisión ha logrado alcanzar buenos niveles de rating (Foto: Instagram/@amorencustodiaazteca)

Para el actor es un fenómeno interesante que con la retransmisión de la exitosa telenovela ahora puede enterarse al momento de las opiniones y comentarios del público, cosa que no fue posible cuando la transmisión original, pues las redes sociales apenas comenzaban a surgir.

Y ante una nueva generación de televidentes que emiten en plataformas como Twitter comentarios y críticas a la trama de Amor en custodia, cuestionando aspectos de la trama mientras logran posicionar a la telenovela en los marcadores de tendencias, Andrés lo considera “muy peculiar y notable”.

“Ha sido muy interesante y muy peculiar cómo, sobre todo a través de redes sociales, el manifiesto que hay inmediato después de que sale el capítulo de los temas a tratar, a exponer, de que si están normalizadas ciertas cosas, o si hay conceptos muy machistas...”

La pareja de "Barbie y Pacheco" fue una de las más populares de la televisión de inicios de siglo (Foto: TV Azteca)

“Hoy en día el acceso a la interacción inmediata a través de redes sociales es algo que no existía en 2006, ahora aunque las faltas de respeto son las mismas, los abusos podrían ser los mismos, sólo que ahora se pueden exponer y me es interesante ver cómo mucha gente se relaciona y cuestiona estas cosas, eso es valioso, me es notable y relevante que se hable de estas cosas, ver cómo las nuevas generaciones dicen ‘Oye esto no, esto sí, esto me resuena, esto es medieval, esto estaría buenísimo o esto hay que modificarlo’”.

El actor actualmente forma parte de las filas de Televisa, donde ahora estelariza -al lado de va Cedeño, Gabriel Soto e Irina Baeva- la telenovela Amor dividido, que se transmite una hora más tarde que Amor en custodia, en distinta señal.

Actualmente Palacios es 'Bruno' de la telenovela de Televisa 'Amor dividido' (Fotos: Instagram/@amordivididomx)

Lejos de una sobre saturación de su imagen a cuadro, el también modelo se siente satisfecho de participar en historias que generen la conversación y cuestionen aspectos sociales. Y es que en la actual producción de Angelli Nesma, Andrés da vida a “Bruno”, un joven de campo que emigra a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

“Es una cosa muy interesante que me puedan ver en dos canales casi al mismo tiempo, y que se puedan seguir de un horario al otro para empezar en un proyecto y terminar con el otro, se siente bien. La satisfacción es saber que he podido participar en proyectos donde se genere tema a discutir, es muy interesante”.

SEGUIR LEYENDO: