Ninel Conde habló sobre Larry Ramos a cinco meses de su fuga

Ninel Conde confesó que no ha mantenido contacto con Larry Ramos desde su fuga el pasado septiembre (Foto: Instagram/@chismeenvivo)

Ninel Conde finalmente rompió el silencio sobre su pareja, Larry Ramos, quien escapó de su arresto domiciliario en Estados Unidos y actualmente es buscando por el FBI; la actriz aseguró que no ha hablado con él.

En septiembre de 2021 se dio a conocer que Larry Ramos se dio a la fuga en medio de su arresto domiciliario. Al empresario se le acusa de haber presuntamente estafado a cerca de 200 personas con un mecanismo piramidal. Desde entonces no se sabe de él, inclusive Ninel Conde negó haber mantenido cualquier tipo de contacto con su esposo desde hace cinco meses.

En entrevista con Ventaneando, la cantante se sinceró acerca de cómo se ha sentido desde que Ramos se dio a la fuga y aseguró que no ha tenido contacto con él.

“No (Larry no se ha contactado), mejor, ¿para qué? No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá qué (...) Son situaciones que digo: ‘Ay, Ninel, sólo a ti te pasan esas cosas’ (...) Todas son experiencias y aprendizajes”, dijo el Bombón Asesino.

Larry Ramos cortó el grillete con GPS que mantenía controlado su movimiento mientras era investigado por los presuntos fraudes que realizó (Foto: @ninelconde/ Instagram)

Asimismo, mencionó que todo lo que ella hizo con su pareja, lo hizo de buena fe y no pensando que él fuera investigado por presuntamente haber estafado y, después, se diera a la fuga.

“Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores... Porque de pronto uno puede confiar en alguien que, pues, a lo mejor, no debiste, o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando ‘ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal’, no. Así es la vida y hay que seguir adelante”, expresó la actriz.

El empresario fue demandado por cientos de personas que aseguraron haber sido estafados con su modus operandi. Ramos supuestamente les pedía una suma de dinero para administrarla desde una aplicación que contenía un algoritmo con el cual realizaba movimientos de inversión y depósito de dinero, lo cual generaba una ganancia del 4 por ciento anual.

Entre las víctimas del empresario de las que más detalles se dieron a conocer fue Alejandra Guzmán y varios de sus ex colaboradores. La Reina de Corazones habría invertido USD 4 millones según el diario Los Angeles Times, mientras que su exmanager desembolsó la cantidad de USD 300 mil.

El FBI no habría obtenido hasta el momento nuevas pistas sobre el paradero de Ramos (Foto: captura de pantalla /southfloridarecords.com)

La cantante inició un proceso legal en diciembre de 2019 en Miami para intentar recuperar su dinero. Según Guzmán, el empresario se había acercado a sus víctimas para llegar a un acuerdo después de que el caso comenzó a tomar relevancia en los medios.

Desde septiembre de 2021 se desconoce el paradero de Larry, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ha solicitado la cooperación de la gente para localizarlo, y es que las pistas que se tenían son cada vez menos exactas o inexistentes.

Ninel ha intentado deslindarse completamente del caso; lanzó un comunicado de prensa con el que informó que procederá legalmente contra todas las personas que la difamen o difundan información falsa sobre ella. También declaró que está dispuesta a dar toda la información que ella sepa con respecto a Larry Ramos.

Además, en el programa El gordo y la flaca confesó que nunca habría contraído matrimonio con el empresario. Según explicó, la boda que tuvieron no fue un enlace legal, sino meramente espiritual y simbólico. Por tanto, se declaró soltera sin tener que haber pasado por un divorcio.

SEGUIR LEYENDO: