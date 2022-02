“Te metían la mano”: Susana Zabaleta habló sobre los duros momentos de acoso que vivió en el medio

Foto: Cuartoscuro

Susana Zabaleta ha destacado durante su carrera por su apantallante teatralidad y voz, no obstante, su fuerte carácter también es uno de los elementos claves con los que cuenta esta artista.

Sin embargo, en esta ocasión, la actriz dejó a un lado su coraza y decidió contar algunas de las dificultades que atravesó durante el inicio de su carrera, entre ellas, el acoso que sufrió por parte de colaboradores del medio.

Fue en una entrevista con Venga la Alegría donde la actriz remarcó que en los años 80 la pasó terriblemente debido a los abusos sexistas que se perpetuaban, pero agradeció que muchas de las personas que en su momento la agredieron, ahora ya no están.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este put* me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, expresó.

Foto: Instagram @paparazzamx

Asimismo, contó que la situación era tal, que los productores de cine, televisión o quienes tenían más poder en ese ámbito, incluso le llegaron a condicionar los pagos.

“‘Vamos a cenar y cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de: ‘¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago?’ Y dijo: ‘sí' y me hizo así como de… y le dije: ‘estás pero bien pendej*, ¿qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”, contó Susana Zabaleta.

A mediados de enero, la cantante mexicana arremetió contra todos los haters que criticaron su apariencia, sobre todo, por sus arrugas.

La actriz comentó que se siente muy cómoda con su cuerpo y aseguró no se sometería a una cirugía estética para borrar las marcas que suelen aparecer en todos los seres humanos con el paso de los años.

La cantante mexicana cedió una entrevista para el programa Hoy, donde habló sobre las recientes opiniones negativas que recibió en uno de sus video de TikTok.

(Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Actualmente, el fragmento audiovisual ya se encuentra fuera de la plataforma, pues la también actriz de 57 años habría decidido retirarlo después de que notó el revuelo que se desató a causa de las arrugas que tiene cerca de los ojos.

A pesar de que bajó el contenido de su perfil, Susana Zabaleta dejó entrever lo orgullosa que se siente por ser una de las pocas artistas que ha decidido envejecer naturalmente.

La oriunda de Monclova, Coahuila, aprovechó las cámaras del matutino para hacer una reflexión sobre el valor que la sociedad suele otorgarle a la juventud dejando de lado lo bello que puede llegar a ser la madurez.

“Tienes unas arrugas y que si entonces se te notan las arrugas”, recodó sobre los comentarios que recibió. “¿Qué prefieren?, de verdad prefieren a la gente así”, comentó mientras simuló un estiramiento de piel a la altura de la cara con ayuda de sus manos. “Este honor y este rollo que le tienen a la juventud como si la gente de 50 años entonces tendríamos que estar muertos”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO