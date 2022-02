Me Caigo de Risa: un chiste contado por Faisy fue catalogado como transfóbico por la comunidad LGBT+

Durante el segmento, Faisy planteó una situación donde Mariana Echeverría estaría ocultando un "gran secreto" (Video: Televisa)

Luego de anunciar su aparente capítulo final en mayo de 2021, el programa Me Caigo de Risa volvió a estrenar una temporada el pasado 31 de enero en el Canal 5; sin embargo, un chiste contado por Faisy en dicho primer episodio fue catalogado como transfóbico por algunas activistas, colectivas y otros usuarios de Twitter.

De acuerdo con el clip compartido por la cuenta @abrazo_grupal, el segmento se llama Ni si, ni no. En este espacio, el conductor Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, planteó una situación donde su compañera estaría guardando “un gran secreto”:

“Que Mariana Echeverría en realidad es hombre, me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre y no tiene lo que tiene una mujer” le dijo a Ricardo Fastlicht, haciendo referencia a los genitales.

Así comenzó el hilo de Abrazo Grupal, este tuit abrió la conversación en torno a los chistes que fomentan la transfobia (Foto: Twitter/@abrazo_grupal)

La situación planteada fue catalogada como transfóbica por la cuenta Abrazo Grupal, ya que busca ridiculizar a las personas que al nacer fueron asignadas con un género distinto al que en realidad son y deciden emprender cambios en su cuerpo para disminuir la angustia que esto genera.

Cabe señalar que de acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la transfobia es rechazar, invisibilizar, burlarse o no reconocer la identidad y/o expresión de género de la persona.

De igual forma, el CONAPRED define como transfobia a la violencia basada en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias transexuales. Siguiendo dicho glosario, el chiste contado por Faisy si podría ser catalogado como transfóbico.

El chiste señalado fue contado por Faisy (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

“Esto se transmitió ayer en @MeCaigoDeRisa … ¿Por qué los chistes de “X mujer en realidad es HOMBRE” no son chistosos?”, explicó la cuenta Abrazo Grupal, en su hilo explicaron que el chiste “invalida la identidad de las mujeres trans diciendo que su ser mujer no es ‘la realidad’”.

La publicación fue replicada por al menos 130 usuarios de Twitter, quienes en su mayoría coincidieron con la opinión de que el chiste vulneró la integridad de algunas personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, sin embargo, también hubo mucha gente que defendió a Me Caigo de Risa bajo el argumento de que “solo es humor”.

El chiste polémico en el programa Me Caigo de Risa recordó que hace menos de un mes ocurrió un incidente similar en otro programa de Televisa, se trató de Cuéntamelo Ya!, pues en la emisión del 19 de enero, la conductora Maky Soler realizó un chiste considerado como transfóbico por la comunidad LGBT+.

Hace menos de un mes, otro programa de Televisa tuvo un incidente similar (Foto: Cuéntamelo Ya!)

Tras la indignación de miles de internautas, representantes del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) de la Ciudad de México intervinieron en la transmisión de Cuéntamelo Ya! algunos días después.

Como parte de sus invitados semanales se encontraba Roberto Romano quien estaba siendo entrevistado por las conductoras cuando le preguntó Soler al actor qué haría si dentro de un encuentro íntimo su pareja le confesara que era una mujer trans creando una atmósfera bastante incómoda para los televidentes y con algunos estigmas sobre lo que usuarios de redes sociales calificaron “lo que es o no es ser una mujer de verdad”:

“Qué pasaría si por fin nos entregamos ‘al amor’ y entre toda la pasión te digo ‘oye antes de ser Lucía era Luciano’, ¿qué me dirías?” a lo que Romano contestó: “No, no, no. Te diría que afortunadamente no me ha pasado, la verdad”. La conductora remató: “Es difícil, hoy en día es tan difícil darse cuenta. Yo a veces veo así y digo ‘qué guapa mujer’ y no, es hombre”.

