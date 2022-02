“Se me fue viva” Enrique Guzmán estuvo enamorado toda su vida de Rocío Dúrcal

La pareja protagonizó la película 'Acompáñame' en 1966 Foto: Archivo

Enrique Guzmán se encuentra celebrando su cumpleaños número 79, edad a la que llega con salud, sus tres dosis de vacunación para protegerse ante la COVID, un tour pendiente donde cantará todos sus éxitos y en compañía de su familia.

El veterano rocanrolero fue invitado al programa Hoy, donde reveló que ha estado enamorado toda su vida de Rocío Dúrcal, la recordada cantante española fallecida en 2006 y con quien compartió éxito y escenario en la década de los 60, con canciones como Acompáñame, la cual se desprendió de una película protagonizada por ambos famosos.

Pese a que sostiene una relación matrimonial desde hace 32 años con la señora Rosalba Wélter, el intérprete de El rock de la cárcel confesó que se enamoró profundamente en su juventud de la llamada “española más mexicana”, pero ésta nunca le hizo caso, pues además estaba casada.

Guzmán formó en México el grupo Teen Tops para después comenzar una carrera como baladista solista

Mientras era homenajeado con algunos fragmentos en video sobre su trayectoria, contó cómo era su relación con Dúrcal, con quien pudo cantar en repetidas ocasiones, y con quien formó una cercana amistad, que en el fondo era enamoramiento de su parte.

“Esa se me fue viva”, dijo sobre el video de 1966 con el tema Acompáñame. “Toda la vida estuve enamorado de ella, pero no quiso... Algo de mi talento se me perdió en el camino, pero por no hacer esa unión romántica hicimos una gran amistad, que esa nunca cambia –tú cuando te peleas con tu galán pues no lo vuelves a ver- y ella nunca se peleó conmigo, porque nunca fuimos más que amigos...

“Con todo y que a su marido yo le causaba celos o ‘pelusa’. Decía ‘mi marido tiene mucha pelusa contigo’. Pero fuimos amigos hasta el final, yo llegaba a Madrid y ella adivinaba que yo estaba ahí. Eso sí, de juerga nos fuimos toda la vida, si yo tenía ganas de irme de flamenco, vámonos a donde quieras, porque le encantaba la fiesta igual que a mí”, recordó el papá de Alejandra Guzmán.

El cantante participó recientemente como 'el rey Herodes' en la obra Jesucristo Superestrella

En la misma emisión, le fue presentado al nacido en Caracas, Venezuela el 1 de febrero de 1943, una imagen donde aparece cantando con Angélica María al piano con Armando Manzanero. Ante el clip de la cantante, Guzmán exclamó:

“Esa todavía no, no se me ha ido todavía, todavía falta. Mi esposa seguro me dará permiso”, a tono de broma y ante las risas de los conductoras.

Más adelante en el programa, Enrique recibió una llamada de Angélica María, con quien estelarizó en 1963 la película Mi vida es una canción, y quien dejó entrever que en efecto entre ellos habría habido algún amorío. “Me lo ligué y fuimos novios”, aunque aclaró que su noviazgo fue inocente porque los dos eran “muy jovencitos. Se daba de besitos conmigo, y ya se iba a desquitar con las otras chamacas, y con eso no contaba yo”.

Posteriormente, Guzmán aseguró que: “la verdad yo a la única mujer que he querido en mi vida era mi mamá, ni tanto”.

Guzmán bromeó con que aún puede conseguir un romance con Angélica María

Luego de que Guzmán participara con Rocío Dúrcal en la mencionada película, donde entre arrumacos y besos furtivos se forjó el inicio de una amistad, la española se casó en 1970 con Junior, en tanto el pionero del rocanrol en español ya había contraído matrimonio con Silvia Pinal, algo más de diez años mayor que él, actriz predilecta de Luis Buñuel en México y con quien rodó su laureada película Viridiana.

Ella contaba treinta y seis años y él veinticinco cuando llegaron al altar. Tuvieron dos hijos: Alejandra y Luís Enrique, y según contó Pinal en su libro, se divorciaron en 1976 por los maltratos y golpes de Guzmán hacia ella.

