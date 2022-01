Maribel Guardia dio positivo a COVID-19 por segunda vez

(Foto: EFE/Maribel Guardia)

La actriz mexicana, Maribel Guardia, resultó positiva a COVID-19 por segunda ocasión. Los actores que trabajan con ella en El Tenorio Cómico reportaron que se encuentra estable, sin embargo, a razón de su contagio, Liliana Arriaga “La Chupitos” tomó su lugar en la puesta en escena.

Según se reportó esta mañana en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, la intérprete de 62 años de edad resultó positiva a la enfermedad luego de un contagio previo a inicios del 2021. No obstante, cuenta con el esquema completo de vacunación, además de una dosis de refuerzo; razón por la que sus síntomas habrían sido leves.

Los actores de "El Tenorio Cómico" desearon una pronta recuperación a la actriz de 62 años tras haber dado positivo a la enfermedad

“A Maribel ya es la segunda. Ya hablé con ella ‘amiga, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?’, ‘Me siento muy bien’ (dijo)”, contó Germán Ortega a las cámaras de TV Azteca durante la función de reapertura de la obra en la que actuó Liliana.

“No le dio tan fuerte, pero sí afectó lo que viene siendo sus cuerdas bucofaríngeas (sic) y le dio tantita tos. Sí se oía que estaba sorbiendo tantito moco, pero de ahí en fuera no le dio calentura, ni nada de eso”, agregó Albertano para el mismo programa.

Hace unas semanas, Maribel compartió un video de sí misma siendo inoculada con la dosis de refuerzo. Desde su cuenta de Twitter, Guardia compartió un video en el que escribió: " Ayer me puse mi tercer vacuna, ¿ustedes ya se vacunaron?”.

No obstante, al momento no ha compartido información sobre su estado de salud tras su contagio. En redes sociales, la útlima publicación de la actriz data de hace un día, sin embargo, no hizo mensión a este hecho.

En otro tenor, la expareja de Joan Sebastian recientemente habló sobre las intenciones que tiene su hijo, Julián Figueroa, para hacer un museo en memoria al cantautor de regional mexicano que murió en el 2015 a los 64 años de edad.

Maribel no pudo ofrecer detalles de los planes para construir el recinto, debido a que no es una “Figueroa de verdad”, sin embargo, confirmó que su hijo ya donó algunas pertenencias del cantante de Tatuajes:

“Yo no sé de esos planes. Yo sé que quiere hacer un museo y que Julián ha donado mucha cosas que tenía… Una escultura, una pintura, premios, todo lo donó”, declaró ante diversos medios de comunicación.

Por otra parte, a pesar de los años que transcurrieron tras su muerte, el Rey del Jaripeo continúa dando de qué hablar. Unas semanas atrás, Federico Figueroa, su hermano, confesó que el cantante fue rodeado de muchas mujeres. Algunas, incluso, le ofrecían dinero para mantener relaciones con él.

“A mí me tocó ver, llegaban mujeres que se querían entregar, señoras grandes que le ofrecieron dinero para quedarse con él, muchachas jóvenes que le querían entregar su virginidad y no, no (lo convencían)”, dijo Federico durante una entrevista.

Según dijo Federico, al cantante le gustaba mucho ser él quien conquistaba a sus parejas, por lo que nunca quiso que ellas llegaran, incluso, a darle dinero con tal de que mantuvieran relaciones con él. Aseguró que él mismo fue testigo de dichas propuestas por parte de jóvenes y también de mujeres de edad avanzada.

Y es que al declararse un “enamorado”, el intérprete no estaba dispuesto a permitir que una mujer lo conquistará, sino que tenía que ser él quien hiciera lo posible por que ellas cayeran antes sus encantos. Asimismo, en la misma entrevista, Fedrico aseguró que Sebastián sí sufrió por la separación de Maribel.

