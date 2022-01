La hiperactiva vida amorosa de Charles Chaplin: pudo tener romances con más de 2 mil mujeres y se casó en 4 ocasiones

Studio publicity shot. Derivative/ Strauss-Peyton Studio / Archivo/ Getty Images

Conocido mundialmente por el bigote, el bombín, el moño y el bastón para acompañar su andar disparejo, Charles Chaplin fue una de las estrellas más grandes del cine mudo. Se imprimió en el imaginario colectivo con el personaje del vagabundo. Era cómico, aun en películas con profundo sentido social, y perfeccionista incluso cuando estaba detrás de las cámaras.

No obstante de su ingenio para la comedia en el séptimo arte, Chaplin no estuvo exento de los grandes escándalos que caracterizan Hollywood. Todo lo contrario. Su vida amorosa alimentó la prensa de inicios del siglo XX, especialmente por el perfil de las mujeres que compartieron su vida: adolescentes cuando las llevó al altar o casi unas niñas cuando lo conocieron y compartieron cámara con él.

Chaplin tuvo más de 2 mil amantes, según ha trascendido que él mismo confesó. Y llegó al altar en cuatro ocasiones distintas. Desde su primera esposa, Mildred Harris, hasta la última Oona O’Neill —y especialmente el matrimonio que compartió con Lita Grey—, las relaciones del actor estuvieron constantemente ensombrecidas por la polémica.

Charles Chaplin y Mildred Harris: un enlace con la estrella infantil del momento

Cuando tenía 29 años, Charlie contrajo matrimonio con Mildred Harris, una actriz de 16 años, quien se creía que estaba embarazada. Después de que se celebró el enlace matrimonial en octubre de 1918, resultó que el presunto estado de la joven había sido una falsa alarma. Aunque posteriormente sí se embarazó y dio a luz al primogénito de Chaplin, quien murió pocos días después de nacer.

Originaria de Wyoming, Estados Unidos, la primera esposa del mimo se abrió paso en pantalla a los los 11 años de edad. Gracias a su trabajo y a su aspecto físico, se hizo conocida en Hollywood como “Innocent Mildred Harris”, en español “La inocente Mildred Harris”, debido a los rasgos faciales que poseía.

Según distintos materiales biográficos de Chaplin, Mildred apareció en pantalla por primera vez cuando tenía poco más de diez años. Hija de un operador del telégrafo, trabajó en el Wéstern de 1912, The Post Telegrapher, dirigida por Francis Ford y Thomas Ince. También tuvo apariciones en una serie de productos cinematográficos, como una serie basada en la historia de El mago de Oz y en las películas The Inferior Sex y For Husbans Only.

Después de dos años de haberse casado, Mildred y Chaplin se divorciaron en 1920. El proceso legal fue sumamente mediático y se publicitaron algunos detalles de su relación, como que Harris había perdido a su bebé debido a un ataque de nervios ocasionado por la mala conducta de Chaplin. Debido a esto, de acuerdo con la revista Vanity Fair, la actriz recibió USD 100 mil.

Charles Chaplin y Lita Grey: actividades sexuales “degradantes y ofensivas”

Similar a su primer matrimonio, Charles Chaplin contrajo matrimonio con Lita Grey, una actriz de 16 años que trabajó con él desde que era una niña. Tuvieron dos hijos: Charles Jr., quien nació en 1925, y Sydney, llamado así en honor al hermano del cómico y que nació en 1926. Tres años después de que se casaron, la pareja se divorció.

Bisnieta de un exgobernador del estado de California, en los Estados Unidos, y de ascendencia española, Lillitha McMurray fue introducida al mundo del cine a los 12 años. Según narró ella misma en 1993 durante una entrevista concedida para un documental sobre la vida del actor, ella conoció a Chaplin cuando tenía seis años de edad.

Seis años después de este primer acercamiento, Lita fue reclutada por uno de los creativos que trabajan con Chaplin para participar en la película de 1921, The Kid, conocida en Argentina como El pibe y El Muchacho en otros países de habla hispana.

Lita y Chaplin en "El muchacho" FOTO: © 1921 - United Artists

Después de su trabajo en la famosa película y de una breve aparición en The Idle Class, Lita trabajó junto a Chaplin en una otra ocasión cuando tenía 15 años en La quimera del oro. Sin embargo, tuvo que abandonar las grabaciones porque el cómico la embarazó y posteriormente contrajeron matrimonio.

La pareja se casó en una discreta ceremonia en el estado de Sonora, México en noviembre de 1924. De acuerdo con distintos medios, este arreglo fue hecho por la madre de Lita, Nana Murray, puesto que de lo contrario denunciaría a Chaplin por abusar de un menor ante las autoridades.

Sobre su matrimonio y la diferencia de edad entre ambos, Lita rememoró: “Si la pregunta de cualquiera es si se casó conmigo cuando era realmente joven, cuando tenía cerca de 16 años, porque era un genio y los genios hacen y piensan cosas raras, en comparación con otras personas. Así que nunca lo sabremos (sic)”

La pareja se casó en una discreta ceremonia en el estado de Sonora, México en noviembre de 1924. studio work for hire

“¿Cómo fue mi vida?, pues estuve ocupada teniendo hijos, tuve un hijo cada año, así que no tenía mucha vida social. Estaba hambrienta de estar con personas de mi propia edad, era prácticamente una niña a los 17″, continuó la actriz el mismo encuentro de 1993.

El matrimonio llegó a su final en 1927. Chaplin pagó a su exesposa una buena cantidad de dinero, más de USD 200 mil, tras el acuerdo de separación. No obstante, el escándalo estalló después, cuando se hicieron públicas las acusaciones de Lita contra Chaplin por algunos episodios que atravesó mientras estuvieron casados y que surgieron el el juicio de divorcio.

De acuerdo con el diario británico Mirror, Chaplin había sido infiel a Lita en múltiples ocasiones, cosa que también sucedió durante su primer matrimonio, y ella consideraba que el trato de Chaplin había sido “inhumano” y fue forzada a realizar actividades sexuales como un trío con otra mujer o a mantener relaciones sexuales por horas y en posiciones que no eran de su agrado. Mismas que Grey describió como “degradantes y ofensivas”.

Charles Chaplin y Paulette Goddard: un amor de “Tiempos Modernos”

Paulette Goddard gozó de una de las carreras cinematográficas más privilegiadas de los 30 y 40 Studio - eBay

Paulette Goddard gozó de una de las carreras cinematográficas más privilegiadas de los 30 y 40. Era, para algunos, la mayor estrella de su generación. Incluso, cuando conoció a Chaplin a bordo de un paseo en yate, aunque tan sólo tenía 22 años, ya tenía un nombre propio y no requería la fama de nadie más.

Cuando se conocieron, según ha trascendido, Goddard bromeó con su edad y, conociendo la predilección de Chaplin por las adolescentes, le dijo que tenía sólo 17 años. No obstante, eso no fue impedimento para que comenzaran una relación.

La pareja supuestamente contrajo matrimonio en 1933, aunque este hecho está en duda por la falta de un documento probatorio. Sin embargo, finalmente se separaron poco después de que inició la década de los 40. De su relación quedaron dos obras cumbre en el cine de Chaplin y la incursión del cineasta al cine hablado: Tiempos Modernos y El gran dictador.

A diferencia de otras parejas de Chaplin, Paulette gozó de una nutrida carrera después de la relación que tuvo con Chaplin. Incluso, contrajo matrimonio en otras dos ocasiones con Burgess Meredith y Erich Maria. Antes del actor ya había estado casada con el magnate Edward James, de quien se divorció en 1929.

Charles Chaplin y Oona O’Neill: la cuarta es la vencida

Oona y Chaplin se conocieron en 1942. Un año después contrajeron matrimonio Associated Press - Ebay

Cuando tenía 17 años, en 1942, Oona O’Neill conoció a Charles Chaplin, quien ya tenía más de cincuenta años. La hija del Premio Nobel de Literatura quedó encantada por la profunda mirada de ojos azules del actor, según la revista Vanity Fair y se enamoraron.

Ella era la it girl del momento en Nueva York cuando se conocieron y había tenido otros intereses amorosos importantes, como el escritor J.D. Salinger y Orson Welles. Se casaron a escondidas el 16 de junio de 1943, en Santa Bárbara, Estados Unidos, cuando Oona ya tenía 18 años.

Oona y Chaplin tuvieron ocho hijos juntos (Photo by Kurt Hutton/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Durante su matrimonio, Oona expresó que no tenía interés alguno en convertirse en actriz, ni de teatro ni de cine. Razón por la que se dedicó a sus tareas de esposa y madre. Juntos procrearon a ocho hijos: Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Eugene Anthony, Jane, Anette y Christopher.

Finalmente, Oona dejó el país estadounidense junto a Chaplin cuando fue acusado de ser comunista en 1952, tras el estreno de la cinta Candilejas, y se establecieron en Suiza, en donde finalmente, el polémico cómico falleció en 1977 a causa de un accidente cerebrovascular, dejando atrás una larga lista de escándalos por su vida amorosa.

