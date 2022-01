Tras contagio de COVID, Yahir fue intervenido por un tumor

Yahir es uno de los artistas confirmados para la próxima gira 2000s Pop Tour Foto: Instagram/@yahirmusic

Yahir se encuentra disfrutando de su regreso a los escenarios y tras anunciar que formará parte de la gira 2000s Pop Tour, ahora el ex académico ha reaparecido para destapar que se sometió a un procedimiento quirúrgico.

Desde la cama de un hospital, Yahir compartió cómo se encuentra tras ser operado un tumor que le fue detectado en los senos paranasales.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde el cantante de La locura explicó cómo se siente tras la intervención y también para evitar rumores añadió que todo había salido favorablemente. Además, agradeció las muestras de cariño de quienes estuvieron al pendiente de su salud en cuanto se dio a conocer que estaría entrando al quirófano.

“Ya salí de mi operación, pa’ todos los que se han reportado –que sabían de mi padecimiento- ¡¡¡gracias por sus mensajes!!! Ya quedó, Bendito Dios. Y los que no sabían, ahí les va: Me acaban de quitar un tumor benigno que se formó hace años en mis senos paranasales”, escribió el también actor.

Con esta imagen el cantante tranquilizó a sus seguidores tras someterse a una intervención quirúrgica Foto: Instagram

Asimismo Yahir se reportó listo para seguir “dando lata” pronto: “Me operé con una gran doctora y todo salió perfecto, la operación fue exitosa, así que a seguir dando lata pronto y a cuidarse”, continuó.

La fotografía del cantante de Alucinado ha registrado hasta el momento 31 mil likes y 890 comentarios de sus seguidores y otros famosos que le desearon pronta mejoría.

“Qué bueno que todo salió bien”, “No nos andes asustando, cuídate”, “Todos los mejores deseos para tu salud”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en el perfil del ex participante de La academia, a cuyo mensaje también reaccionaron personajes como Mía Rubín, Lucerito Mijares, Jorge D’Alessio y María León.

El elenco buscará presentar múltiples fechas en la República mexicana Foto: Instagram/@2000spoptour_fansoficial

Esta noticia se dio a conocer luego de que el pasado 18 de enero se divulgó en un evento de prensa comandado por Ari Borovoy que ya se encuentran en pleno los preparativos para el nuevo proyecto 2000s Pop Tour, del cual Yahir es parte.

Al evento en la Arena Ciudad de México acudieron la mayoría de los integrantes del lineup: Motel, Playa limbo, Nikki clan, Pee wee y Paty Cantú, no así otras figuras que aparecieron en la pantalla del recinto en videollamada.

Fue así como estuvieron presentes de forma virtual Jazz de Playa limbo, Fanny Lú, los integrantes del grupo Bacilos y Yahir, de quien se mencionó que no pudo acudir a la presentación debido a que se encontraba en medio de su infección de COVID-19.

“Tal vez tú no lo están diciendo, querido Yahir, por alguna razón, Yahir hasta el día de hoy en la mañana su prueba no salió negativa todavía y ese es el motivo por el cual en su caso no está aquí presente, pero lo tenemos aquí en la pantalla con todos ustedes”, comentó entonces Ari Borovoy.

Yahir ha participado como juez en el programa "La Voz México" (foto: Instagram/@yahirmusic)

A principios de enero de este año Yahir dio a conocer que su familia sufrió un aparatoso accidente mientras manejaban en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, por lo que pidió a sus fans que, en caso de ser posible, aportaran con una donación económica para cubrir los gastos médicos.

De acuerdo con la página Go Found Me, el incidente ocurrió en vísperas de Año nuevo cuando una persona en estado de ebriedad impactó a la familia del cantante, provocando que su camioneta se volteara en repetidas ocasiones, dejando un saldo de tres personas fallecidas.

Ante el trágico hecho, el cantante solicitó el apoyo de sus fans por medio de su cuenta oficial de Twitter. “Amigos y familia, buenas noches, empezamos el año con una terrible noticia, unas primas fueron sacadas y volcadas en USA por una persona ebria que les chocó. Están muy delicadas de salud, pido su apoyo de ser posible, gracias de corazón”, escribió el intérprete.

