Murió Kathryn Kates, actriz de “Orange is the New Black” y “Seinfeld”

La actriz estadounidense Kathryn Kates, conocida por su trabajo en exitosas series de televisión como “Orange is the New Black” y “Seinfeld”, falleció a los 73 años en Florida después de una batalla contra el cáncer, según confirmaron sus representantes.

“Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era”, dijeron los representantes de la artista en una publicación de Instagram el lunes. Ella amaba este oficio Un verdadero ícono”, agregaron.

“Kathryn ha sido nuestra cliente durante muchos años, y nos hemos acercado mucho más a ella en este último año desde que supo que su cáncer había regresado”, dijeron más tarde los representantes de la veterana actriz a Deadline en un comunicado. “Ella siempre fue increíblemente valiente y sabia y abordó cada papel con la mayor pasión. La vamos a extrañar mucho.”

Nacida en Nueva York, Kates tuvo algunos papeles pequeños a principios de la década de 1980. A mediados de los 90, apareció como invitada en series como “Matlock”, “Thunder Alley” y “Seinfeld”, protagonizada por a Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus.

Kates se mudó a Los Ángeles en 1974 para seguir su carrera de actriz. Allí fue una figura influyente en la escena teatral local, convirtiéndose en una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, California, , según su biografía oficial.

Durante su carrera de casi cinco décadas, la actriz cumuló rápidamente un currículum televisivo en expansión con papeles en series como “Caroline in the City”, “Rescue Me” y “Lizzie McGuire”. También participó en “The Dinner Party” (1994) y “The Rye” (1996).

Años más tarde, Kates fue parte de “Orange Is the New Black” como Amy Kanter-Bloom, la madre del ex prometido de Piper Chapman (Jason Biggs); “Shades of Blue” con Jennifer Lopez; y ““Law & Order: Special Victims Unit,” como la jueza Marlene Simons.

Más recientemente, Kates apareció en el drama legal “The Good Fight”, en el cortometraje “Welcome to Sarajevo”, e interpretó a Angie DeCarlo en “The Many Saints of Newark”, la película precuela de los Sopranos, que se estrenó el año pasado.

