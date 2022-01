Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Alfredo Adame por video de pelea callejera: “Debería tomar terapia”

El conductor recomendó a Alfredo Adame acudir a terapia psicológica (Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante)

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se lanzó en contra del actor y conductor Alfredo Adame luego de que se viralizara un video en donde se muestra al excandidado a diputado federal por parte del extinto partido Redes Sociales Progresistas (RSP) protagonizando una pelea callejera.

Durante la última emisión de su programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante ironizó sobre los supuestos rangos que el actor tiene en artes marciales y salió en defensa de las personas que también resultaron agredidas por parte de Alfredo Adame.

“Lo que nunca pensó es que venía un señor con ella, que iba a responder por ella y tuvo suerte Adame, porque volvemos a lo mismo, alguien se puede bajar con una pistola, ¡pum!, darte un balazo y se acabó”, declaró el periodista de espectáculos ante el polémico video del actor.

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con mujer. (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, Infante y sus compañeros de programa recordaron que durante su campaña se le podía ver constantemente envuelto en polémicas, pues al inició de esta, Adame insultó a una persona que viajaba al interior de su vehículo.

“Acuérdate que en su casilla tuvo un voto, el de él. Yo no soy quien para recomendar nada, pero yo considero que el señor Adame debería tomar terapia, algún internamiento que le controle la ira. Tú no puedes insultar, ofender, denostar, mentir, inventar y golpear de la manera que él lo hace a hombres y mujeres y quien sea. No tiene freno, no tiene límite, no tiene filtro y eso habla de una persona que está enferma”, aseveró el periodista de espectáculos.

Infante recordó que en días pasados dio a conocer que el histrión tiene que acudir cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar para conservar su libertad condicional.

“Imagínense a Alfredo Adame con una 45, no sé qué calibre sea la que utilice el Ejército, armado el señor y además, cuando Alfredo Adame venía aquí, siempre traía una daga, un cuchillo” señaló.

Nuevos videos dieron más información sobre el pleito de Alfredo Adame con una familia en la calle (Foto: Twitter / @farandula_pol)

De acuerdo con la declaraciones del periodista de espectáculos, Adame habría cometido el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, pues aseguró que tiene pruebas del actor asistiendo a firmar. Sin embargo, mencionó que ya estaría en medio de un acuerdo y por ello acude a firmar periódicamente por su libertad provisional.

“Alfredo Adame está yendo cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de armas indebidas que él traía. Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional ahí, me mandaron las imágenes”, expresó el pasado 19 de enero.

El martes 25 de enero se viralizaron diversos videos que muestran como Alfredo Adame tuvo una pelea con una pareja, luego de que, según las declaraciones de uno de los implicados, el actor se negó a pagar un pequeño choque que tuvieron.

De acuerdo con uno de los implicados, Adame se negó a pagar los daños que provocó con su automóvil (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@VideosVirales69)

Ante ello, Adame bajó de su vehículo y comenzó a golpear el auto de la pareja, por tal motivo una mujer que venía del lado del copiloto lo confrontó. Tras la violenta reacción del actor, el conductor acudió a auxiliar a su acompañante, generando una disputa que terminó en golpes.

Tras el incidente, Adame habló sobre los hechos durante una corta entrevista para el programa Venga la Alegría argumentando que la mujer lo trató de robar.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena”, externó.

