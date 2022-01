Bad Bunny en el Azteca: el reggaetonero buscará conquistar el “Coloso de Santa Úrsula”

Bad Bunny se presentará el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca (Foto: Especial)

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, recientemente informó que cerrará su tour en México. El intérprete de Otra noche en Miami se presentará el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca, uno de los lugares míticos de la Ciudad de México. El exponente de reggaetón tiene como objetivo llenar al Coloso de Santa Úrsula, como lo han logrado otros artistas.

Además de ser la casa deportiva de equipos de fútbol como el Club América y Cruz Azul, la sede ha sido testigo de emblemáticos conciertos. Estos fueron algunos de los músicos que han logrado la hazaña que Bad Bunny previsualiza para su fecha en diciembre.

Así fue anunciada la más reciente gira del cantante Bad Bunny (Foto: Twitter)

Aunque fue uno de los intérpretes pop más grandes de toda la historia, solamente Michael Jackson presentó una gira en México. Como parte del Dangerous Tour, el Rey del pop rompió todos los récords de venta. Tuvo cinco presentaciones en el estadio deportivo, siendo la primera el 28 de octubre de 1993.

Jackson cantó piezas de su autoría como Smooth Criminal, Thriller, Billie Jean, además de canciones clásicas de los Jackson 5 como I Want You Back. Como era tradicional en Michael, realizó impactantes coreografías, mismas que quedaron grabadas en la mente de sus casi 90 mil asistentes. Los boletos en aquel entonces tuvieron un rango de precios de los 40 hasta los 374 nuevos pesos, esto debido a que Michael Jackson arribó al país antes de la devaluación de 1994.

Durante su única visita a México, Michael Jackson conoció al entonces presidente Salinas de Gortari (Foto: Twitter/@michaeljackson)

U2 es una de las bandas más queridas en México. En 1992 fecharon su primera llegada al Palacio de los Deportes. Conforme avanzó el tiempo y la popularidad del grupo comandado por Bono fueron atreviéndose a escenarios más grandes. En 2006 y 2011, abarrotaron las filas del Estadio Azteca.

Su primera ocasión en el Coloso de Santa Úrsula fue con el Vertigo Tour. En dicha ocasión, agruparon a sus fanáticos el 15 y 16 de febrero de 2006 con llenos totales. Este concierto es recordado por superar las dos horas de show.

En 2011 presentaron el 360° Tour con tres fechas en el Estadio Azteca. El 11, 14 y 15 de mayo, los fanáticos de U2 se quedaron boquiabiertos. En esta gira la agrupación de rock utilizaba un escenario único, apodado como La garra. Esta estructura metálica permitía un espectáculo desde todos los ángulos con sus imponentes pantallas LED.

U2 ha llenado el Estadio Azteca en varias ocasiones (Foto: EFE/Elvis González)

Paul McCartney, el mítico ex Beatle, se ha presentado en casi todos los escenarios de la Ciudad de México. En 2017, el británico eligió el Azteca para llevar su serie de conciertos One on One. El 28 de octubre, el bajista del Cuarteto de Liverpool rectificó su cariño por las tierras mexicanas. Con un set de casi 40 canciones, McCartney y compañía recordaron los mejores pasajes de The Beatles. A Hard Day’s Night, Hey Jude, Live and let die, Yesterday y Let it be fueron algunos de los hits que sonaron esa noche en el Estadio Azteca.

Pero no solo artistas internacionales han logrado llenar el Estadio Azteca. Prueba de ello fueron Los Tigres del Norte, quienes recibieron un homenaje en vida. A la cita acudieron personajes como Pancho Barraza, El Komander y la Arrolladora Banda Limón, entre muchos más.

La última visita de Paul McCartney fue en el Estadio Azteca (Foto: Archivo)

Sin embargo, el momento más recordado de ese mítico concierto de 2015 fue cuando Marco Antonio Solís se unió al grupo para interpretar Tu Cárcel, uno de sus mayores éxitos. Este recital fue tan importante que meses después fue editado como un CD y DVD con el nombre Desde El Azteca.

Por otro lado, El Coloso de Santa Úrsula fue testigo del cierre de la carrera artística de Vicente Fernández. En 2016, El charro de Huentitán anunció su retiro de los escenarios, pero no lo hizo sin antes dar uno de sus mejores conciertos. Con un lleno total, Don Chente cantó por más de cuatro horas.

El concierto inició en la noche del 16 de abril, pero no finalizó hasta la madrugada del día siguiente, debido a que Vicente cantó más de 60 canciones. Esta fecha puede ser revivida, ya que se convirtió en un CD especial.

