Bárbara de Regil sufrió taquicardia en un helicóptero durante sus vacaciones en Canadá

Bárbara de Regil sorprendió a sus seguidores de redes sociales con algunos detalles de sus recientes vacaciones por Canadá. Con algo de miedo, la actriz disfrutó de los fríos paisajes desde las alturas, sufrió una cortada por una caída y perdió momentáneamente sus pertenencias tras su regreso a la Ciudad de México.

Fue a principios de la semana pasada cuando la protagonista de Rosario Tijeras emprendió un viaje rumbo al país norteamericano junto a Fernando Schoenwald, Mar de Regil y Gabriela Alfaro. Según contó la actriz en sus historias de Instagram, las vacaciones familiares fueron posibles gracias a que fue un regalo que recibió por parte de su esposo.

Tras su llegada a Canadá, Barbara de Regil no dudó en compartir algunas de sus experiencias con los poco más de 8 millones de seguidores que tiene en dicha red. Desde los hermosos paisajes hasta alguno que otro percance, la actriz dejó entrever lo mucho que disfrutó sus merecido descanso.

Hace unas horas, la intérprete hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, donde sus fans indagaron sobre algunos sucesos de las vacaciones. Entre las respuestas que dio Bárbara de Regil, explicó por qué considera esta ocasión como la primera vez que tocó la nieve.

“Fue hace mucho, tenía como 4 años. Tengo fotos pero no me acuerdo, así que no vale. Nunca me llamó la atención, soy más de playa, pero hace unos años ya tenía ganas de venir”, escribió sobre un video donde apareció lanzando bolas de nieve.

La protagonista de Loca por el trabajo también subió una fotografía que fue capturada después de que se cayó de una moto para nieve. La actriz mexicana se encontraba dando un paseo junto a su madre, Gabriela Alfaro, cuando sufrieron un percance y terminaron en el suelo, afortunadamente madre e hija resultaron ilesas y siguieron disfrutando de su paseo.

Sin embargo, esa no fue la única vez que la intérprete cayó durante sus vacaciones, pues según explicó, fueron alrededor de cinco veces: “Tres esquiando, una me resbalé porque el piso tiene hielo y otra en la moto con mi mamá”. A pesar de los cuidados, Bárbara de Regil sufrió una pequeña cortada en su pie cuando tropezó en una calle.

Uno de los momentos incómodos que experimentó ocurrió cuando tuvo que visitar el baño mientras estaba en las montañas. La oriunda de la Ciudad de México explicó que los sanitarios de dicho lugar no tenían tuberías y estaban llenos de nieve, por lo que no sabía qué hacer.

La tensión se hizo presente cuando Bárbara de Regil tuvo la oportunidad de apreciar los hermosos paisajes del lugar desde las alturas. La familia subió a un helicóptero para dar un paseo, aparentemente ninguno de los integrantes tenía miedo, pero segundos después de que inició el paso, la actriz presentó taquicardia y poco a poco se calmó con ayuda de su madre.

“Sorry, me dio taquicardia arriba del helicóptero [...] Es más, Fer tomó esta foto jajaja Mi mamá diciéndome: ´Respira Bárbara, respira´. Pero la vista era hermosa”, contó. al parecer, la actriz quería hacer un live de Instagram para presumir la espectacular vista, pero no pudo hacerlo por su episodio.

Sin más, las vacaciones siguieron su curso y hace unas horas Bárbara de Regil volvió a su casa. Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete olvidó una de sus maletas en las instalaciones, por lo que tuvo que regresar durante la madrugada y afortunadamente la encontró.

“Me dijeron que una señora entregó a los policías mi maleta y ellos la llevaron a los objetos perdidos. También estaba mi laptop”, agradeció.

