Así se despidió Anette Cuburu de “Al Extremo”

Anette dijo adiós al programa de las tardes (Foto: Instagram/@alextremotv)

Anette Cuburu cerró una etapa más en su carrera como conductora. La celebridad participó en el programa vespertino Al Extremo. Con su salida, entrará Vanessa Claudio, quien estuvo ausente de TV Azteca por varios años debido a que trabajó en canales estadounidenses.

La actual presentadora de Venga la Alegría reaccionó a la cápsula que le prepararon para concluir su ciclo. El momento se tornó muy emotivo, por lo que Cuburu no pudo evitar el llanto. “Quedamos en no llorar, pero es difícil. Son amistades, son cariños, es gente que cree en ti. Eso en esta carrera, tienes la preparación, tienes las ganas, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada”, comentó.

Cuburu agradeció en un primer momento al público como parte de su exitoso paso. En un inicio, la conductora se integró al equipo de manera intermitente. Cabe señalar que Al Extremo vivió un periodo de transición importante cuando Carmen Muñoz salió no solo del programa, sino de toda la televisora.

La conductora finalizó su participación en el show para dar paso a una nueva etapa (Video: Instagram/@alextremotv)

Por otro lado, Anette analizó que la popularidad que tiene este espectáculo se debe principalmente al modo en que son presentadas las notas. Al Extremo a lo largo de sus horas de duración presenta videos de alto impacto, centrándose en accidentes, hazañas inigualables y tendencias en redes sociales.

Además, la presentadora reconoció a la productora del show, Verónica Palomares. “Siempre ha creído en mí. Siempre me ha pedido. ‘Yo quiero a Anette en mis programas, quiero que ella esté'”, rescató.

Quien tampoco pudo evitar tener los ojos cristalinos fue Uriel Estrada, reportero y celebridad en Al Extremo. “Mi Uri que siempre me contaste un chiste cuando estaba triste, siempre me asustaste en los camerinos, ¡vas a ver!”, se despidió de su compañero de trabajo.

Los conductores del show (Foto: Instagram/@alextremotv)

Aunque el momento causó mucha nostalgia, Anette se dijo feliz, ya que aún tendrá su participación fija en Venga la Alegría. De igual modo, aunque se alejaba del programa de videos virales, la presentadora dijo que va a seguir manteniendo amistad con sus colaboradores.

Al Extremo ha tenido varios presentadores. Sin lugar a dudas, Carmen Muñoz fue una de las más aplaudidas. La actual estrella de Televisa se integró al show cuando su programa Enamorándonos fue cancelado. También es recordada la salida de Juan Barragán, quien fue el conductor original.

Antes de concluir su periodo en la emisión de tele, Anette Cuburu cedió el protagonismo a Vanessa Claudio. La también modelo de origen puertorriqueño acudió a la cita con un ramo de flores, en representación al cariño que le tiene a Anette.

Vanessa Claudio regresa TV Azteca para conducir Al Extremo Foto: Instagram/@vanessaclaudio

“Para mí es una verdadera responsabilidad continuar el legado que dejas. Siempre he admirado a Anette, he tenido la oportunidad de trabajar con ella en Venga, en eventos especiales, hemos viajado a Londres juntas”, recordó Vanessa.

La despedida de Anette Cuburu, y la entrada de la exconductora de Venga la Alegría Vanessa Claudio, dividió a las redes sociales. “Qué mala decisión, por Anette Cuburu venía el programa. Eres la mejor por siempre”, “Por fin, hasta que ponen una muy buena conductora”, “Chale, era buena conductora, al menos déjenla en fin de semana”, fueron algunos de los mensajes que los cibernautas externaron.

Vanessa Claudio se suma a Al Extremo Foto: Twitter/@VengaLaAlegría

Será el próximo lunes cuando Vanessa Claudio se una de lleno a Al Extremo. Esta noticia se dio a conocer a mediados de enero. La modelo caribeña estuvo ausente en TV Azteca por cerca de tres años, esto debido a que probó suerte en Estados Unidos. “Muy nerviosa de volver con un nuevo proyecto y de volver con las familias mexicanas”, puntualizó en una anterior entrevista para Venga la Alegría.

Claudio fue parte de la extensa lista de conductores de Venga la Alegría. Durante su periodo de estancia, compartió cámaras con Ingrid Coronado y Sergio Sepúlveda, siendo este último quien ha estado presente en todos los años de emisión, pues más allá de ser conductor, también es productor del programa.

SEGUIR LEYENDO: