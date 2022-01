Harry Styles en México: usuarios reportan fraude en reventa de boletos

Los usuarios expusieron sus casos a través de grupos dedicados a los fanáticos del exintegrante de One Direction en Facebook

Luego del anuncio de la gira del gantante británico, Harry Styles, que llegará a las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en noviembre de este año, comenzó la reventa de entradas a través de redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, algunos usuarios de estas plataformas denunciaron fraude en la reventa de boletos.

Los usuarios expusieron sus casos a través de grupos dedicados a los fanáticos del exintegrante de One Direction en Facebook. El modus operandi es que algunos revendedores entran en contacto con posibles compradores a través de la red social. Posteriormente, se deposita el dinero a una cuenta bancaria y no se vuelve a tener contacto con él.

Asimismo, también reportaron la venta de boletos falsificados a través de estos mismos grupos de fanáticos, por lo que se recomienda tener precaución con la compra fuera de Ticketmaster, en donde los boletos continúan en “disponibilidad limitada”. Según escribió una usuaria en el grupo público de Facebook Harry Styles México:

En los grupos de fanáticos del intérprete de Watermelon sugar ya existen listas de algunos revendedores que han reultado ser estafadores.

“¡Alerta! Todos estos trabajan juntos, algunos son los mismos perfiles y les van cambiando el nombre y fotos, pero son fraude. Dicen que entregan físicamente en un centro de Ticketmaster, te hablan bonito y les dicen que les quedan muy poquitos boletos, piden transfer, te estafan y te bloquean. Tengan mucho cuidado, me robaron 3,600 pesos”, escribió una usuaria, quien adjuntó fotografías de perfiles de presuntos estafadores en la red social.

“Chicxs, les queria decir que un chico me ofrecía unos boletos en zona 10 naranja a 1,700 cada boleto, me compartío unas fotos pero me parecieron sospechosas y cuando le pedí sin tapar los asientos y filas ya no me mandó nada. Además en una foto el “banamex” sale cortado y se ven muy anchos y opacos”, compartió otra usuaria quien sospecha de la autenticidad de los boletos puestos en venta a través de Facebook.

Harry compartió con sus seguidores mexicanos que se presentará en la Arena VFG de Guadalajara el domingo 20 de noviembre del 2022; en la Arena Monterrey el 22 de noviembre y en el Foro Sol de la CDMX el 25 de noviembre.

Por otra parte, la gira de Harry, Love on Tour 2022, tendrá tres fechas de presentaciones en México. Luego de dos años de aplazar sus conciertos por la pandemia del COVID-19, Harry compartió con sus seguidores mexicanos que se presentará en la Arena VFG de Guadalajara el domingo 20 de noviembre del 2022; en la Arena Monterrey el 22 de noviembre y en el Foro Sol de la CDMX el 25 de noviembre.

Harry Styles estará acompañado de Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice y comenzará su gira por 32 ciudades con tres nuevas fechas en estadios en el Reino Unido en junio y otros cuatro más en Europa. La gira continuará en julio con fechas reprogramadas en Europa, así como un nuevo concierto en el Accor Arena de París, antes de concluir en América Latina a finales de este año.

Cabe recordar que Harry Styles, en su momento, tuvo que posponer los shows en Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda por la crisis sanitaria. La gira en México incluía tres presentaciones programadas para Monterrey el 29 de septiembre, Guadalajara el 1 de octubre y Ciudad de México el 3 de octubre del 2020.

Para aquellos que aún conservan el boleto del concierto de 2019 pospuesto por la pandemia de COVID-19, podrán utilizarlo en este nuevo show: “Los boletos adquiridos inicialmente siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio”, confirmó Ocesa.

