Vanessa Claudio regresó a TV Azteca para conducir el programa que dejó Carmen Muñoz y Annette Cuburu

Vanessa Claudio regresa TV Azteca para conducir Al Extremo Foto: Instagram/@vanessaclaudio

Luego de tres años de haber terminado su relación laboral con TV Azteca a principios de 2020, Vanessa Claudio regresa a laborar con la empresa del Ajusco para sumarse a la nueva etapa de Al Extremo. La última aparición de la querida presentadora puertorriqueña en los foros del gigante televisivo fue en junio del 2021, cuando fue invitada para presentar Venga la Alegría.

Fue durante la transmisión del matutino de este viernes donde se presentó la nueva etapa del programa vespertino insignia de TV Azteca. Sergio Sepúlveda fue quien anunció los cambios que se tendrán dentro de la gama de conductores y la reconocida presentadora de 38 años llega para tomar el lugar que dejó Annette Cuburu.

A su llegada Vanessa Claudio agradeció “volver a casa” y se mostró muy feliz que su presentación ocurriera en su anterior trabajo, donde fue conductora junto a Ingrid Coronado, Sergio Sepúlveda, entre otros.

“Tantos años y de vuelta a casa [...] me siento muy emocionada, muy agradecida. Las personas que confían en ti que te ponen en esta posición en la hora más extrema de la televisión, muy nerviosa de volver con un nuevo proyecto y de volver con las familias mexicanas”, señaló

Vanessa Claudio regresa a TV Azteca para conducir Al Extremo

Por otro lado, Anette Cuburu agradeció a la producción de Al Extremo y explicó que el motivo de su salida era para tener otro proyecto con Azteca.

“Yo si quiero agradecer a mucha gente, porque fue un sueño hecho realidad conducir Al Extremo [...] Cuando me ofrecieron el apoyo, ahí estuve. Me despido de ese programa porque comienza una nueva etapa”, recalcó.

Por su parte, el conductor principal del programa, Uriel Estrada agradeció la oportunidad de trabajar por más de un año con la también actriz y recibió gustoso la oportunidad de compartir pantalla con Vanessa Claudio.

“A mí me da muchísimo gusto que te integres a la familia de Al Extremo, ya estuvimos ensayando hace rato [...] Todo el equipo que tenemos, hace que el trabajo sea más fácil”, explicó el conductor de 46 años.

Foto: Venga la Alegría

Más adelante, Sergio Sepúlveda quien fue su jefe y su compañero a cuadro felicitó a Vanessa Claudio por su trayectoria fuera de México.

“Ha sido un camino largo, pero estoy orgullosa de lo que he conseguido, tengo una carrera internacional que me hace decir ‘lo has hecho bien’”, explicó la también modelo puertorriqueña tras ver el videoclip con algunos momentos en VLA. Asimismo, Vanessa Claudio detalló que a partir del 24 de enero hará su debut en Al Extremo.

Vanessa Zayda Claudio Rodríguez y nació en San Juan, Puerto Rico el 2 de septiembre de 1983. Vivió en la Isla del Encanto toda su infancia y juventud y se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con una especialización en publicidad y relaciones públicas antes de dar el salto a México donde se graduó del Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (CEFAT).

Vanessa Claudio se suma a Al Extremo Foto: Twitter/@VengaLaAlegría

Formó parte del equipo de talentos de Venga la Alegría por casi una década de 2008 a 2010. Y de 2013 a 2019 cuando se convirtió en una de las conductoras estelares.

Vanessa Claudio terminó su relación laboral con la televisora hasta principios del 2020, tras haber sido la conductora de Este es mi estilo, del cual grabó dos temporadas. Siguiendo su carrera, se mudó a Miami para integrarse al programa de Telemundo, Suelta la Sopa.

No obstante, participó como asesora de belleza en algunas entregas de los premios Miss Universo con TV Azteca durante 2020. Su paso por Suelta la Sopa duro poco más de un año y posteriormente se sumó a la producción de El Poder del Amor al otro lado del mundo, en Turquía.

SEGUIR LEYENDO: