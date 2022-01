Eduin Caz: mujer que destapó su infidelidad aseguró que no teme denuncia por Ley Olimpia

Eduin Caz le fue infiel a su esposa hace poco más de dos años (Foto: Instagram/@eduincaz)

Stephanie Hernández, quien se viralizó por publicar un video que destapó la infidelidad de Eduin Caz, declaró que no tiene miedo de ser demandada. La joven desmintió que el cantante la haya amenazado, pero, de igual modo, negó que ella lo extorsionó.

Al ser expuesto el video en TikTok, algunos usuarios, sobre todo fanáticos de Grupo Firme, destacaron que se podría actuar con base a la Ley Olimpia. Este apartado legal cobija a todo cibernauta cuyas fotografías o videos de contenido sexual sean vehículo de extorsión o violencia. No obstante, Hernández aclaró que dicho proceder no cubría lo ocurrido con Eduin.

“No procede, yo lo consulté con mi abogado. No procede la Ley Olimpia. La ley sí protege a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes sexuales”, comentó Stephanie Hernández para Ventaneando.

La joven fue la responsable de difundir el video donde se destapó la infidelidad del cantante de regional (Video: YouTube/Ventaneando)

Aunque el video en su cuenta de TikTok era sugestivo a que pasaron una noche juntos, Stephanie recalcó que no existe ninguna penalización por grabar a una persona dormida. “Si fuera un delito, toda la gente estaría en la cárcel”, agregó.

Pese a que la polémica se hizo grande, la joven tiktoker reconoció que no existió ninguna amenaza por parte de Eduin Caz o su familia más cercana. De igual modo, externó que su equipo de trabajo tampoco la ha inquietado. Sin embargo, los seguidores de los exponentes de regional mexicano sí han sido insistentes en su contra.

El cantante y líder de la agrupación cuenta con varios carros de lujo (Foto: Instagram)

Aun cuando todo parece indicar que no existirá alguna penalización mayor y que el suceso quedará como un incidente, Stephanie buscó limpiar su imagen al desmentir las acusaciones de Eduin. El intérprete de Ya supérame contó en sus redes sociales que la joven le pedía dinero a forma de soborno o extorsión.

“Eso no es cierto. Si yo lo hubiera extorsionado, eso es un delito, yo estuviera en la cárcel”, remarcó para los micrófonos de Ventaneando. Por otro lado, Hernández recordó que la esposa de Eduin Caz, la influencer Daisy Anahy, la contactó por Instagram.

Anahy le preguntó directamente sobre lo que había ocurrido en aquella gira en Ciudad Juárez. Para evitar más polémica y revueltos, Stephanie optó por no responder a dicha comunicación, pese a que ello desmentía con contundencia la declaración de Eduin sobre que su esposa conocía el desacierto con anterioridad.

Eduin y su esposa Daisy Anahy (Captura: @eduincaz/Instagram)

Una vez que fue confirmada la infidelidad de Eduin, él mismo lo rectificó en un audiovisual de Instagram, los detalles sobre esa noche han ido surgiendo. Se dio a conocer que Stephanie fue a una fiesta después del show, donde muy pocas personas ingresan. Una vez dentro, según sus declaraciones, fue Caz quien se acercó a platicar con ella.

“Estaba algo nerviosa. Me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre, así súper sencillo. Por eso fue que me cautivó, en ese momento. Yo no sabía que estaba casado”, rememoró el momento ocurrido cuando ella tenía 21.

Según el relato de Stephanie, incluso Jhonny Caz, hermano de Eduin y también integrante de Grupo Firme, no solo los vio entrar a la habitación, sino que les llevó de cenar.

Jhonny Caz, hermano de Eduin, posando con su primer Latin Grammy (Foto: Instagram/@jhonny_caz)

Stephanie Hernández confesó haber publicado dichas imágenes que pusieron en tela de juicio el matrimonio de Eduin por estar enojada. La juarense señaló que otra amiga tuvo un incidente con el cantante de Grupo Firme, pero este rápidamente la tachó de mentirosa, ya que no contaba con las pruebas sólidas para demostrar lo que declaraba.

“Entonces dije: ‘Voy a respaldarla’”, aceptó la joven. No obstante, también se dijo arrepentida de haberlo hecho. “Soy una persona que sabe aceptar cuando la regó, cuando tuvo un error. Sí reconozco que estuvo mal lo que hice. Fue un arranque de coraje, yo no sabía que iba a ir a mayores”, concluyó.

Fue en diciembre pasado cuando Stephanie Hernández publicó en su cuenta de TikTok el polémico video donde se ve a Eduin Caz dormido tras pasar un encuentro íntimo. El hecho sucedió hace dos años, durante una gira de Grupo Firme a Chihuahua. La presión hizo que el intérprete reconociera su infidelidad, incluso destacó que él mismo le había mostrado el audiovisual a su esposa.

