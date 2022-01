Grupo Firme anunció tercera fecha en el Foro Sol: costo de los boletos y cuándo será la preventa

La banda inició en el 2014 (Foto: Instagram/@grupofirme)

Grupo Firme continúa haciendo historia en la música regional mexicana, pues tras dos fechas agotadas para el Foro Sol en la Ciudad de México, anunció una tercera para el 24 de marzo del 2022 ; la preventa será el próximo 17 de enero.

A pesar de que la banda había anunciado su primera fecha como la única para la CDMX dentro de su gira nacional, la alta demanda de boletos en preventa y venta logró la apertura de una segunda que se agotó en un solo día. Sin pensarlo, se abrió una tercera que se espera tenga el mismo impacto de las dos anteriores, pues en redes sociales no dejan de ser tendencia por la escasez de sus boletos entre los fanáticos.

“¡Histórico momento! Segunda fecha Sold Out Foro Sol. El fenómeno llegó a México”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram que cuenta con más de 4.1 millones de seguidores siendo una de las bandas dentro de su género más seguida en redes sociales.

Ha recibido nominaciones a premios como: Premios Juventud y Premios Lo Nuestro (Foto: Instagram/@grupofirme)

La agrupación intérprete de El tóxico y El amor no fue pa’ mí debutará este año en la capital mexicana. Pese a ser uno de los grupos más oídos, no han tocado en vivo en el país. Grupo Firme, hasta entonces, tan solo había sido un hit de conciertos en Estados Unidos. Como ellos lo han mencionado en redes sociales es algo “histórico” para la agrupación que está conformada por Eduin Caz, Abraham Luna, Joaquín Ruiz, Jhonny Caz, Christian Téllez, Fito Rubio y Dylan Camacho.

Acerca de lo rápido que se han vendido las entradas de las primeras dos fechas, Eduin Caz, el vocalista y líder de la agrupación se mostró sorprendido. Y en sus redes sociales publicó: “Sold out en tan solo 45 minutos se vendió todo. Muchas gracias familia les prometo un gran espectáculo primero Dios”.

Además en estos días se supo que Grupo Firme cantará en Coachella, uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos. Referente a ello, Caz expresó en su cuenta oficial de Instagram: “Estoy casi al borde del infarto...Coachella”. Asimismo, de forma muy alegre comentó que por supuesto que asistirán a cantar en el festival.

Grupo Firme ganó el Latin Grammy a "Mejor Álbum de Música Banda" Mexican band Grupo Firme pose in the press room with their award for best Banda album during the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

Debido a que se trata de una tercera fecha, los precios y zonas del Foro Sol siguen siendo los mismos. Los costos están dados según la cercanía y características de los lugares. Los precios oscilan entre los 480 hasta los 2 mil pesos mexicanos. Cabe destacar que para la fecha del 26 de marzo ya no hay ningún boleto disponible. Las secciones habilitadas serán dos en general , usualmente estas son a pie, así como las gradas divididas en Verde A, Naranja A, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C, todas con precios distintos.

Desde el anuncio de la primera fecha las redes sociales han convertido el nombre de la banda como uno de los temas más comentados y que también ha sido motivo de muchos memes pues cuando sólo había una fecha, las personas “bromeando” revendían sus boletos hasta en más de 5 mil pesos. Ahora agradecen la tercer fecha aunque aún existe el miedo de que uno que otro no obtenga su acceso:

La agrupación saltó a la fama en el 2018 al estrenar los sencillos "Pídeme", "El Roto" y "Juro Por Dios" Grupo Firme performs during the 22nd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 18, 2021. REUTERS/Steve Marcus

“Gracias a Dios hay una tercera fecha porque apenas me pagaron”, “Ya tengo mis boletos desde la fecha uno pero la neta sí voy a comprar para esta nueva”, “No puedo creer que lograron vender dos fechas, pero agradezco que la tercera es mi oportunidad para ahora sí poder ir”, “El regional mexicano sigue siendo algo increíble y con la venta de boletos completa de ya dos fechas se ve ese poder”, escribieron en Twitter.

Grupo Firme efectivamente está haciendo historia al lograr tres fechas en uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México y que muy pocas bandas dentro de su género han logrado.

