Quién es Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz

Eduin y Daisy se consideraban como uno de los matrimonio más sólidos ante el público (Foto: Instagram/@anahydpg)

El pasado viernes Eduin Caz se hizo tendencia en redes sociales luego de que una mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua afirmara que mantuvo una relación con el cantante que está casado con Daisy Anahy.

Daisy Anahy de 28 años de edad es la esposa del vocalista principal de Grupo Firme, Eduin Caz, la pareja se conoció hace 12 años cuando ambos aún eran adolescentes y estudiaban en la misma escuela. En 2015 decidieron contraer matrimonio y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo llamado Gerardo y en 2020 nació su hija Geraldine.

Es importante mencionar que ambos mantenían una relación sólida y muy pública, pues constantemente publicaban fotos en familia en sus respectivas redes sociales; el cantante siempre ha expresado el amor que le tiene a su esposa, ya que la mayor parte del tiempo escribe algunas palabras románticas para demostrarlo. Daisy se ha vuelto muy popular en Instagram donde suma más de un millón y medio de seguidores; en su perfil suele subir fotos con su esposo y sus hijos.

Actualmente Anahy es influencer, por lo que promociona diferentes marcas y comparte descuentos de diferentes productos en sus cuentas oficiales. Una de la marcas con la que trabaja es encargada de vender fajas, cabe destacar que después de tener a su pequeña, Daisy se realizó una operación estética, por lo que tuvo que hacer uso de esta prenda que ahora muestra en sus redes.

Daisy se ha vuelto famosa por sus redes sociales (Foto: Instagram/anahydpg)

La esposa del famoso también ha dado a conocer su gusto por el maquillaje, las tendencias, la moda, entre otras cosas.

Por lo anterior es que varios de sus fans consideran imposible una infidelidad por parte del artista. Recordemos que a través de su cuenta de TikTok, la mujer que se identificó como Stephanie Hernández, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa de Eduin, para cuestionarla sobre la fidelidad de su pareja.

Posteriormente, a petición de los usuarios de la plataforma de video, publicó un clip en el que supuestamente aparece Eduin durmiendo en una cama con ella. A pesar de que Stephanie insiste en que se trata de Caz, algunos usuarios mantuvieron sus reservas sobre lo dicho.

Algunos de los internautas comentaron: “¿Cuánto dinero necesitas? No tienes que destruir matrimonios”, ”Si fuera verdad él no dejaría a su esposa por ti”, “Te debería dar vergüenza por hacer este video porque tu familia te verá en redes sociales haciendo estas declaraciones”, “Que pena me das”, “¿Y ahora que sientes?”, entre otros.

Los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la posible infidelidad del artista (Foto: Instagram/@anahydpg)

La joven publicó desde su cuenta de Instagram un video en donde relata la historia de la supuesta infidelidad, que supuestamente ocurrió en el 2019, cuando Grupo Firme visitó Ciudad Juárez. Durante ese momento, según contó, ella no tenía idea de que Eduin es una persona casada.

“Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, continuó, además agregó que quiso hablar sobre lo ocurrido luego de que otra mujer originaria de Tijuana buscó “desenmascarar” a Caz por otra infidelidad, no obstante, recibió muchos insultos por parte de los fanáticos de la agrupación.

Hasta el momento Daisy Anahy no ha dado declaraciones sobre la supuesta infidelidad de su esposo, aunque por su parte, Eduin subió hace unos minutos una foto a sus historias temporales en Instagram con el siguiente texto: “Ahorita les subo un video explicando el chisme. ‘Días’ porque buenos los memes y el mitote que se cargan”.

