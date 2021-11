Cynthia Klitbo presumió su romance con Juan Vidal

Cynthia Klitbo se encuentra muy contenta con su novio Juan Vidal (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

La actriz Cynthia Klitbo se mostró muy feliz y enamorada desde el inicio de su relación con Juan Vidal, que dieron a conocer a principios de septiembre. Incluso después de las especulaciones respecto a ella y su anterior noviazgo con Juan Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”.

Cynthia fue cuestionada hace poco en un encuentro con la prensa, debido a que su relación pasada fue muy pública y algunos reporteros le preguntaron por Rey Grupero, a lo que la actriz respondió: “Estoy con Juan Vidal, todo el mundo lo sabe, ¿Acaso no se nota lo enamorada que me siento?”, por lo que mostró el fondo de pantalla de su celular donde reveló que tiene una foto del actor sin playera.

“Estoy soñada con mi marido, ¿Qué quieren que les diga?”, respondió la famosa y evitó las preguntas sobre el influencer con quien terminó en abril de este año. Klitbo dejó en claro que prefiere no volver a hablar de su ex y se concentró en resaltar su nueva relación.

La guapa actriz reveló que conoce a Juan desde hace más de 20 años pero antes no tuvieron la oportunidad de tener algo más que una amistad: “Llevamos 25 años o más siendo amigos y ahorita tenemos dos meses de ser novios”.

Cynthia y Juan Vidal se conocieron hce más de 20 años (Foto: Facebook)

De hecho, hace unas semanas Cynthia y Juan compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una foto de cuando actuaron en la telenovela Vino el amor en 2016 producida por José Alberto Castro. Lo más curioso es que en el melodrama eran pareja, algo que sobrepasó la pantalla y se hizo realidad varios años después.

La imagen fue acompañada con un tierno mensaje por parte de Vidal, “Un tbt con mi muñeca Cynthia en Vino el amor de Televisa”, escribió el actor. La publicación se llenó de diversos comentarios de fans y amigos: “Hermosooooos”, “Que lindo es el amor”, “Divinos los dos”, “Siempre fueron la mejor pareja en la novela”, “Me encanta verlos juntos, se ven lindos”.

También sorprendió la declaración de la actriz quien aseguró que desde antes “ya le gustaba Juan Vidal”. En la reciente entrevista aseguró que ya habían intentado iniciar una relación pero no funcionó. “Él tenía 21 años y yo 31, nos gustamos desde que nos conocimos y ahora estamos muy enamorados, ojalá esto nos dure muchísimos años”.

Cynthia dijo que extrañaba a su novio, pues viajó para visitar a su hija. “Tengo un galán hermoso que llega en unos días a Miami y estoy muy contenta, llevamos tres semanas separados”, expresó la famosa.

La pareja tiene tres semanas sin verse debido a un viaje que tuvo que realizar Juan (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

Ante la cuestión sobre la diferencia de edades, la artista respondió: “A Juan le llevo 10 años. Un claro ejemplo sobre esto es Juan Ferrara a sus 60 años anduvo con Carina Ricco cuando tenía 36 . Si con los de mi edad no funciona, no me voy a quedar con ellos porque no me gustan los pelones, ni los señores panzones y yo me cuido para poder tener un hombre que me gusta’’.

Además aprovechó para dar más detalles de su relación y sobre su inicio, “Nos contrataron a los dos para un proyecto en Perú, ahí surgió todo porque anteriormente ambos teníamos pareja”, contó la actriz.

Juan explicó que existe un gran cariño y respeto hacia su pareja, por lo mismo no quiere “regarla ni perder a Cynthia”. “No queríamos hacer nuestra relación pública, queríamos mantenerlo en secreto por la privacidad pero es imposible porque la amo mucho”, explicó hace unas semanas el actor.

