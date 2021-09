El cariñoso mensaje de Rey Grupero al nuevo romance de Cynthia Klitbo

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, de Imagen Televisión, Ordaz aprovechó los micrófonos para hablar bien de la que algún día fue su amada. Foto: Cynthia Klitbo / IG - Rey Grupero Extremo Oficial / IG.

Luego de que Cynthia Klitbo sostuviera una relación con el polémico youtuber “Rey Grupero”, la actriz volvió a abrir su corazón y ahora comenzó un nuevo romance con el galán de novelas Juan Vidal.

A través de redes sociales, los seguidores de Klitbo no se han cansado de enviarle mensajes de apoyo y buena vibra para su nueva relación. Incluso hubo algunos que se atrevieron a decirle que se ve mucho mejor sin el youtuber.

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, evidentemente no se quedó con los brazos cruzados y se atrevió a mandarle un mensaje a su ex y a su nueva pareja sentimental.

Yo con Cynthia siempre he tenido una relación de amistad y cuando existe la amistad no existe el pleito. Fue algo muy bonito, algo que recordaré con todo el amor del mundo. Cynthia es y será una persona muy importante en mi corazón

De manera amable y sincera, Rey Grupero le dijo a Klitbo que fuera feliz y le pidió a Juan Vidal que la consienta mucho.

Pidió a Alfredo Adame que no la meta en problemas que no le incumben (Foto: Instagram @reygruperomx)

Es una madre ejemplar, una mujer entera y a la persona que se le ocurra hablar mal de Cynthia es un malagradecido

De igual forma, aprovechó el espacio encabezado por Gustavo Adolfo Infante para desmentir su ruptura amorosa debido a actos de extorsión.

Por otro lado, el famoso actor de TV Azteca, Juan Vidal, contó en entrevista exclusiva al programa De Primera Mano sobre su reciente romance con la actriz, Cynthia Klitbo, el cuál surgió en Perú, país en donde ambos trabajaron por unos meses para grabar la serie Junta de Vecinos.

El actor reveló que durante el rodaje nació una atracción que en ese momento no era correspondida ya que ambos se encontraban en momentos diferentes de su vida, Pero fue hasta este 2021 que surgió el amor tan esperado entre los actores.

“La vida es tan loca porque Cynthia y yo tenemos una amistad de más de 22 años y pasó, nos estamos conociendo a nivel íntimo, algo que había sucedido un poco, pero yo estaba recién llegado a México y ella en una relación tormentosa”, explicó Juan Vidal.

La misma actriz, Cynthia Klitbo, sorprendió hace algunos días tras revelar que había iniciado un romance con el actor, esto después de que en abril de este año anunciara que puso punto final a su noviazgo con el youtuber y cantante, Rey Grupero. Y ahora que se dio la oportunidad ambos actores se dieron la tan prolongada oportunidad.

Juan Vidal con su pareja Cynthia Klitbo Foto: Instagram/@juanvidalgil

“Nos hemos gustado durante mucho tiempo y hoy estamos viviendo momentos diferentes, yo estoy en divorcio de la madre de mi hija, llevo separado casi tres años y en Perú sucedió la magia y se da, estamos saliendo. Hay mucho amor, mucho cariño por la gran amistad que tenemos y es algo que quiero cuidar mucho. Hay una gran conexión y gran amistad, yo le dije que no quiero regalar y no quiero perder a Cynthia”, sentenció.

También, Juan Vidal habló sobre Elisa, la hija de la actriz. El actor comentó que tiene una muy buena relación con la adolescente, quien incluso le pide consejos: “Conozco a su hija desde pequeñita y cuando la niña sufrió diversas situaciones en su vida me llamaba, me pedía consejos, Cynthia se enteraba que la niña me enviaba mensajes. Estamos echándole ganas a esta nueva relación, una aventura muy bonita”, explicó.

