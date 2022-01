Toño Mauri confirmó que él fue quién autorizo que le quitaran un pedazo de pulmón: “La decisión la tuve que tomar yo”

Toño Mauri concedió una de sus primeras entrevistas del año y contó alguno detalles íntimos de cuando sufrió el embate del Covid-19 a mediados del 2020 el cual, le provocó grandes complicaciones como estar ocho meses hospitalizado y un trasplante doble de pulmón en 2021.

El afamado intérprete mexicano concedió su primera entrevista del 2022 para la presentadora Andrea Escalona del programa de Televisa, Hoy. Ahí el histrión mexicano reveló que las decisiones más difíciles durante su estancia en el hospital fueron tomadas por él, a pesar de haber sido entubado y de presentar un cuadro grave por una bacteria en los pulmones.

“Te cae de golpe, es cuando te agarras de lo que puedes. La primera pregunta que te haces es ¿Hasta cuando estaré aquí? [...] El doctor me dice ‘Toño no te puedes ir, porque el daño de tus pulmones es muy grande’. Me volvieron a enseñar mis últimas placas y me dicen que ‘una parte del pulmón estaba totalmente perdida’”, señaló el actor mexicano.

(Foto: YouTube/María Visión)

Más adelante, el actor detalló que fue él quién tomo las decisiones más difíciles sin el apoyo de su mujer, Carla Alemán Magnani y sus hijos: “Se toma la decisión de entubarme [...] La decisión la tuve que tomar yo, porque era un día que yo ya no podía respirar. Le dije a la enfermera de ese momento que por favor le dijera al doctor, que ya no podía respirar [...]”, contó con lágrimas en los ojos para el matutino de Televisa.

“Ya no hubo tiempo de avisarles. Yo sabía que si no lo hacía me iba a quedar ahí. Yo lo primero que hice, firme un papel para decir que yo fui el responsable de tomar la decisión. Lo que hice fue grabar un mensaje para mis hijos, para mi esposa [...] No había tiempo de hablar, era un mensaje donde te despides. Fue muy duro, me encomendé en dios, ‘le di las gracias por la vida maravillosa que me dio’”, agregó el intérprete de Por amar sin ley (2018).

Toño Mauri (Foto: Cuartoscuro)

En diciembre de 2021, el actor estuvo muy activo en redes sociales así como en algunas entrevistas con medios de comunicación y dentro de los mensajes que dejó para sus seguidores, compartió una emotiva reflexión para celebrar el aniversario de un año tras haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón.

“[...] Cumplo un año de recibir mi trasplante de pulmones!!! Un año de recibir este regalo de vida que gracias a Dios y al ángel que me dono sus pulmones, a los doctores, a Carla mi esposa que peleó conmigo hasta hoy a mis hijos y a mi familia, estoy viviendo las bendiciones de cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo!!! GRACIAS !!!”, señaló el actor mexicano en su cuenta de Instagram.

Durante otra de sus intervenciones, el actor detalló que tras padecer Covid-19 necesitó en diciembre un refuerzo de su vacuna para evitar complicaciones por una bacteria que le fue detectada antes del doble trasplante de pulmón.

Toño Mauri a un año de sus doble transplante de pulmón Foto: Instagram/@antonio.mauri

“Me explicó el doctor que esa bacteria la tenemos todos, pero en muchas personas esas reacciones nunca se despiertan y en otras sí. En mi caso yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, es decir, estaba activa antes de ese momento y ahora volvió a salir porque mis defensas bajaron”, contó para el programa de TV Azteca, Ventaneando.

En otros temas, tras haber sido dado de alta, el actor señaló que regresaría a trabajar más fuerte que nunca en las grabaciones de la serie Mariachi, en la cual colaborara a lo largo de este 2022 con Pedro Fernández y Consuelo Duval.

