Lilí Brillanti pidió trabajo en “Hoy” después de ataques a Galilea Montijo, según Martha Figueroa

Lilí Brillanti sigue siendo tendencia en redes sociales y en programas de espectáculos después de sus declaraciones sobre Galilea Montijo. Ahora Martha Figueroa confesó que la conductora pidió trabajo en el matutino Hoy.

Luego de que la también actriz hiciera público que Galilea Montijo intentó golpearla cuando trabajaban juntas hace 20 años en el programa Vida TV donde compartieron cámaras, la periodista de espectáculos salió en defensa de la tapatía:

“Resulta que ella después de dar estas declaraciones viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez, quien es nuestra productora para venir a Hoy, pues no sé por qué me late que no se lo van a dar”, mencionó durante la sección De qué me hablas.

Durante la acalorada plática, la ex periodista de espectáculos de Ventaneando no perdió la oportunidad para también darle unos consejos a Lilí Brillanti quien también formó parte del matutino de TV Azteca Venga La Alegría:

“Le recomendaría a ella, es que si quiere estar de conductora, lo primero que hay que tener es timing (ritmo), es muy importante”, dijo.

Para Galilea Montijo los últimos meses han sido muy negativos para su carrera artística, al grado de que en su cuenta de Instagram tiene bloqueado los comentarios no aprobados por ella. Este nuevo escándalo se suma a la racha de polémicas que la legendaria presentadora del matutino de Televisa está atravesando.

En entrevista para el programa Se lo dijo, con Miguel Díaz, Lilí Brillanti aseguró que mientras trabajó en dicho programa que conducía en compañía de Héctor Sandarti y la protagonista del melodrama La Verdad Oculta habría afrontado difíciles situaciones debido al trato que la tapatía tenía con ella.

Ante esta situación la presentadora de realitys shows como Hazme reír y serás millonario, Bailando por un sueño o Big Brother VIP ya había mencionado que todo era parte de los chismes que se habían creado en ese momento pues al ser dos mujeres las confrontaciones en la prensa mexicana pudieron haber influido para que ahora Brillanti se exprese así de ella.

“Lo que ella sentía era esta parte de complejo, de que si mi ropa, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba que no la maquillaran; hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones. Ella, como lo hacían todos los reporteros, ella filtraba todas esas notas, había muchísimas notas en contra mía”, dijo después de ser cuestionada por Eden Dorantes.

Ahora la conductora también aprovechó el momento con Martha Figueroa para aclarar que en parte es cierto lo que mencionó la otra conductora, pero no esta contando la historia “real” pues Brillanti no explicó el trasfondo de la situación y es muy importante relatar las “dos caras de la moneda” para que el público no se quede con una sola versión de las historias:

“Después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué [...] al principio ella venía reporteando, usted se acuerda que venía ella de reportera. Alexis Núñez y Mercedes Fernández, quien en ese momento le da la oportunidad de casi casi estar como co-conductora y comenzó a filtrar, en aquel tiempo [...] ella filtraba todas estas notas en contra mía”, contó.

La tapatía de 48 años recordó que cuando llegó a enfrentar a su compañera, ella también habría tratado de defenderse provocándola. Galilea le habría pedido a Brillanti que dejara de inventar chismes porque terminaba perjudicándola y le pidió que cualquier inconveniente entre ellas fuera hablado en privado. “Que yo me acuerde ese día que le reclamé ella me decía: ´Ándale, pégame, pero aquí pégame´ y yo me acuerdo que tenía un coraje”, dijo Galilea en Hoy.

